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Meclis tatile girdi mi? TBMM açılış tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Meclis tatile girdi mi? TBMM açılış tarihi belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. dönem 3. yasama yılı, yoğun bir çalışma döneminin ardından tatile girdi. Vatandaşlar Meclis tatile girdi mi araştırmalarını yaparken 2025 yılı TBMM açılış tarihi belli oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 3. Yasama Yılı’nı tamamlayarak yaz tatiline girdi. Yoğun gündem nedeniyle ertelenen tatil nedeniyle Meclis tatile girdi mi, TBMM açılış tarihi araştırma konusu oldu. 

MECLİS TATİLE GİRDİ Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa’nın 93. maddesi ve TBMM İçtüzüğü’nün 5. maddesi gereği normal şartlarda her yıl 1 Temmuz’da yaz tatiline giriyor.

Ancak 2025 yılında memur ve emekli maaş zamları, 10. Yargı Paketi, trafik cezaları ve sağlık düzenlemeleri gibi yoğun gündem maddeleri nedeniyle tatil tarihi ertelendi. 

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, TBMM’nin 20 Temmuz 2025’te tatile girdiği duyuruldu.

Tatil süresince, Meclis Genel Kurulu’nda yasama faaliyetleri duracak ancak bazı komisyonların çalışmaya devam edeceği açıklandı.

Özellikle Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Dijital Mecralar Komisyonu, tatil döneminde de görevlerini sürdürecek.

Meclis tatile girdi mi? TBMM açılış tarihi belli oldu - 1. Resim

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM, yaz tatilinin ardından 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te yeniden toplanarak 28. Dönem 4. Yasama Yılı’na başlayacak. Anayasa ve İçtüzük gereği Meclis her yıl ekim ayının ilk günü yeni yasama dönemine başlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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