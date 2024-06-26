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Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları Kars’ta!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları Kars’ta!
Kars, Ardahan, Kültür Sanat, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Kültür Sanat muhabirleri derneği tarafından bu yıl 5. Düzenlenen “Medya, Kültür Sanat ve Turizm buluşmaları” etkinlikleri serhat şehrimiz Kars’ta başlıyor.

Serhat şehirlerimiz Kars ve Ardahan’da yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi veren İbrahim Gökdemir “Kültür Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlediğimiz “Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları” etkinlikleri kapsamında ilk durağımız Kars olacak dedi. Belirlediğimiz proje dahilinde Serhat şehrimiz Kars’ın tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan “Ani Ören Yeri” ile keşfe başlayacaklarını dile getiren Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir; Kars’ın 44 kilometre doğusunda Ocaklı köyü bitişiğinde bulunan, İpek Yolu üstündeki 100 bin nüfuslu Krallar Diyarı olan ve çağlar boyu farklı uygarlıklara beşiklik eden “Ani Ören Yeri’ni” yerinde inceleme fırsatı bulacaklarını ifade etti.

İbrahim Gökdemir; Kars’ın köklü tarihindeki en hazin öykülerinden biri olan Sarıkamış Harekâtına dikkat çekerek; Rus işgalinden kurtulmak için başlatılan harekât sırasında Allahuekber Dağlarında donarak ölen sayıları 90 bine yakın olduğu söylenen Osmanlı Türk askerinin acısının yüzyılı aşkın bir Kültürel mirasa dönüştüğü Kars’ta Sarıkamış Şehitliğinin ziyaretinin unutulmaz anlardan olacağını dile getirdi. Gökdemir Sarıkamış Şehitliği’nde tarihin izlerini takip etmenin Kars gezimizi sıradan bir seyahat olmaktan çok daha öteye taşıyacak. Böylece sadece mekânda değil zamanda da yolculuğa çıkma deneyimi yaşayacaklarının altını çizerek;  Sarıkamış Şehitliği’nin de ziyaret edileceğinin bilgisini verdi.

Kars’ta daha pek çok tarihi ve kültürel değer taşıyan mekanların yerinde inceleme şansının olacağı gezi programına Ardahan ve ardından Tokat ili ile her anı keşif dolu yolculukla devam edeceklerini aktardı.

Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları Kars’ta! - 1. Resim

5 YILDIR YAPILIYOR

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir; 5 yıldır geleneksel hale gelen proje kapsamında Kültür Sanat Muhabirleri derneği bugüne kadar 50’ye yakın ilde 600’e yakın Kültür sanat muhabirini bir araya getirdiğini ifade etti. Kültür Sanat muhabirlerini tek çatı altında toplayan Türkiye’nin alanında ki tek dernek olduğunu dile getiren İbrahim Gökdemir Kültür ve Sanat faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Gökdemir; kültürel faaliyetlerimize gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı; Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, programımıza dahil olan tüm basın mensubu arkadaşlarımızın ulaşım sponsorluğunu üstlenen iş insanı “Ünsal Group” Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal’a, Kars Valisi Ziya Polat’a, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç’a, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkürlerini iletti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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