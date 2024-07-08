Mehmet Şef'in ücretsiz kurs aldırdığı Masterchef Umut Arkın Tuzcu, Rize'de doğdu

Tv8 ekranlarının sevilen programlarından biri olan Masterchef'te heyecan devam ederken 2022 yılında da katılan Masterchef Umut Arkın Tuzcu'nun annesi ile olan hikayesi duygusal anlar yaşatırken Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında ve nereli merak edildi.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jürisi olduğu Masterchef yarışmasına yeniden katılan Umut Arkın Tuzcu, eleme turunda yaptığı tabak ile bir üst tura çıkarken bu akşam 3'lü düelloda yarışacak.

Seyirciler ise Umut Arkın Tuzcu'nun annesi ile duygusal anlarına ortak oldu.

MASTERCHEF UMUT ARKIN TUZCU KİMDİR?

Masterchef Türkiye'ye 2022 yılında katılan fakat 3 evet oyu almayan Tuzcu, kanser hastası olan annesi ile yarışmaya gelmişti. Yaşadıkları zorlukları anlatan anne oğul duygusal anlar yaşattı.

Mehmet Yalçınkaya, Tuzcu için ücretsiz kurs vereceğini söylerken izleyicilerden bu hareketi ile tam not almıştı.

Aslen Rizeli olan yarışmacı doğma büyüme Ankaralı olurken 2016 yılından beri mutfakta çalışmalarını sürdürüyor. Mutfak Sanatları Akademisi mezunu olan isim, 28 yaşındadır.