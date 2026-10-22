Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekim ayı faiz kararı, ekonomi ve finans piyasalarının gündeminde. Döviz kurları, borsa ve mevduat faizleri başta olmak üzere birçok alanda etkili olabilecek karar öncesinde gözler Para Politikası Kurulunun (PPK) toplantısına çevrildi. Merkez bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Beklentiler ne yönde? İşte detaylar...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 düzeyinde bırakmıştı, politika faizinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Ekim ayı toplantısında ise Merkez Bankasının mevcut oranı koruyup korumayacağı ya da faiz indirimine başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Peki, Merkez bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Beklentiler ne yönde?

Merkez bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekim ayı faiz kararı, 22 Ekim 2026 Perşembe günü açıklanacak. Toplantının ardından alınan kararın saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kararla birlikte politika faizinin mevcut yüzde 37 seviyesinde tutulup tutulmayacağı veya indirime gidilip gidilmeyeceği belli olacak. Merkez Bankasının karar metninde yer vereceği değerlendirmeler de piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Merkez bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Beklentiler ne yönde?

EKİM AYI FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

AA Finans tarafından 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketine göre, ekim ayında faiz indirimi öngörüsü ağırlık kazandı. Ankete katılan ekonomistlerden 19'u politika faizinin 100 baz puan düşürülmesini beklerken bir ekonomist 200 baz puanlık indirim tahmininde bulundu.

Anket sonuçlarına göre politika faizi için medyan beklenti yüzde 36 olarak belirlendi. Tahminin gerçekleşmesi halinde faiz oranı yüzde 37'den yüzde 36'ya gerileyecek. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 seviyesinde hesaplandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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