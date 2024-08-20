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Merkez Bankası faiz oranlarını açıkladı! TCMB'nin ağustos 2024 faiz kararı ne oldu?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merkez Bankası faiz oranlarını açıkladı! TCMB&#039;nin ağustos 2024 faiz kararı ne oldu?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün 14.00'te TCMB Ağustos ayı faiz kararını duyurdu. Geçtiğimiz son 4 ayda devam eden faiz politikası olan %50 oranı sabit tutuldu. TCMB faiz kararı ne oldu son dakika 2024 merak edilirken PPK'nın toplantısı sona erdi ve faiz kararı belli oldu. İşte detaylar...

Ekonomistlerin faiz kararı beklentisi doğru çıktı ve geçtiğimiz ayda olduğu gibi Ağustos ayında da faiz %50'de sabit tutuldu. Ne zaman düşürecek sorusu sosyal medyada gündem oldu. 

Merkez Bankası faiz oranlarını açıkladı! TCMB'nin ağustos 2024 faiz kararı ne oldu? - 1. Resim

MERKEZ BANKASI NE ZAMAN FAİZ ARTIRDI?

Geçtiğimiz sene Haziran ayında faiz %8,5 oranında işlem görüyordu. 650 baz puan artırılarak %15'e çıkan faiz oranı Temmuz ayında 250 puan, Ağustos ayında 750 puan, Eylül Ayında 500 puan Ekim ayında ise 500 puan artış yapılmıştı.

Merkez Bankası en son 2023'te faiz artışına gitmişti.

Kasım ayında 500 baz puan, Aralık ayında 250, Ocak ayında 250 ve Mart ayında 500 baz puan artışla %50'ye çıkmıştı ve Mart ayından beri faiz oranında herhangi bir değişiklik yapılmadı. 

Merkez Bankası faiz oranlarını açıkladı! TCMB'nin ağustos 2024 faiz kararı ne oldu? - 2. Resim

FAİZ KARARI 2024 NE ZAMAN DÜŞECEK? 

Ağustos 2024'te faiz kararı Para Politikası Kurulu'nun kararı sonrasında sabit tutuldu. Ekonomistlerin beklentisine göre kasım ayında faiz oranının düşmesi bekleniyor. 

Merkez Bankası faiz oranlarını açıkladı! TCMB'nin ağustos 2024 faiz kararı ne oldu? - 3. Resim

SON DAKİKA 2024 TCMB FAİZ AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ağustos ayı için faiz kararını açıkladı. Geçtiğimiz ay olduğu gibi, bu ay da faiz oranını %50 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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