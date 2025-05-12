Mert Özer kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye birincisi oldu

O Ses Türkiye 2025 birincisi Mert Özer ismi yakından takip ediliyor. Sesiyle jüri üyelerinin tamamını kendine hayran bırakan Özer, büyük finalde halk oylamasıyla birinci seçildi. Mert Özer'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

O Ses Türkiye yarışması şampiyonu 18 yaşındaki Mert Özer, ses rengiyle jüriyi ve seyircilerin hafızalarına kazındı. Görme engelli olan ve Gökhan Özoğuz'un takımında yarışan Özer, hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

MERT ÖZER KİMDİR?

18 yaşındaki O Ses Türkiye birincisi Mert Özer, küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenemeye başladı. Yaşadığı zorluklara rağmen Berkelee Collega of Music'i burslu olarak kazandı.

O Ses Türkiye 2025 sezonunda Gökhan Özoğuz'un takımında yer alarak finale yükselen Özer, 5-6 yaşından beri müzikle ilgileniyor.

Yarışmaya ilk katıldığında müzik okullarında okumaya çalıştığını ancak belirli zorluklardan dolayı sorun yaşadığını ifade eden Özer küçüklüğünden beri O Ses Türkiye'yi izlediğini söylemişti.

MERT ÖZER KAÇ YAŞINDA?

18 yaşında olduğu bilinen Mert Özer, O Ses Türkiye 2025 şampiyonu oldu.