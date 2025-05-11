O Ses Türkiye finali kim kazandı, 11 Mayıs O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu merak ediliyor. Final gecesinde sahne alacak yarışmacılar, dört jüri üyesinin takımlarını temsil edecek. Her jüri üyesi, sezon boyunca seçtiği isimler arasından finale kalanlarla birlikte şampiyonluk için son kez yarışacak. O Ses Türkiye final gecesi için heyecan dorukta.

O SES TÜRKİYE FİNALİ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu ve ilgiyle takip edilen yarışması O Ses Türkiye'nin 2025 sezonu büyük finalle taçlandı. Final gecesi hem sahne performansları hem de canlı yayın heyecanıyla izleyicileri ekran başına kilitledi.

Yarışmada finale kalan 16 isim son kez sahneye çıkarak jüri üyelerinden ve izleyicilerden tam not almak için mücadele etti. Canlı yayında gerçekleşen oylama sonucunda seyircilerin gönderdiği SMS’lerle O Ses Türkiye 2025 şampiyonu belirlendi.

Büyük ödülün sahibi olan isim, hem jüriyi hem de Türkiye’nin dört bir yanından oy gönderen izleyicileri etkileyerek zirveye ulaştı.

Yarışmanın kazananı açıklandığı anda milyonlarca izleyicinin merakla beklediği sorunun cevabı da netleşmiş oldu. Şampiyonun kim olduğu bilgisi açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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O SES TÜRKİYE ŞAMPİYON KİM OLDU?

Yarışmanın kazananı haftalar süren yoğun mücadeleler, performanslar ve duygusal anlarla dolu bir sezonun ardından finale kalan isimler arasından belirlendi. O Ses Türkiye 2025 şampiyonu izleyicilerin verdiği SMS oyları sonucunda belirlendiği için tamamen halkın kararıyla zirveye çıktı.

Dört farklı jürinin takımlarından finale gelen yarışmacılar, bu büyük gecede son kez sahne aldı ve aldıkları oylarla kaderlerini belirledi.

Türkiye genelinden gelen oylama sonucu açıklanır açıklanmaz, sezonun şampiyonu olarak müzik kariyerinde önemli bir adım atan isim belli oldu. O Ses Türkiye’nin bu yılki birincisi duyurulduğunda detaylar paylaşılacaktır.

O SES TÜRKİYE FİNAL NE ZAMAN?

O Ses Türkiye 2025 sezonunun büyük finali 11 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de izleyiciyle buluştu. TV8 ekranlarında canlı yayınlanan final bölümü, hem yarışmacılar hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Programın final bölümü, sezon boyunca büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmanın zirve noktası olurken, tüm performanslar canlı olarak sergilendi. SMS oylamasıyla belirlenen şampiyon da gecenin sonunda açıklanacak.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER?

O Ses Türkiye 2025 sezonunun finaline kalan yarışmacılar, haftalar süren müzik yolculuğunda yetenekleriyle ön plana çıkan isimler oldu. Bu yıl jüri koltuklarında Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin otururken, her bir jüri üyesi finale kalan yarışmacılarıyla son kez yarışma heyecanını yaşadı.

Melike Şahin’in takımında Gamze Şeker, Polen Sena Yıldızoğlu ve Seyit Ali Özen sahneye çıktı. Beyaz’ın takımı ise Doğa Kılıç, Eren Can Çadırcı, Nehir Gür, Elçin Aytuna Durucan ve Funda Kayacık’tan oluştu.

Hadise, Sakine Akın, Gözde Buldaş, Jean Sarkissyan ve Oğuz Kazancık’la finalde yer alırken, Gökhan Özoğuz’un takımında Eray - Alp Gürsu ikilisi, Fırat Tandoğan, Mert Özer ve Ertuğrul Hayrullah bulunuyordu.