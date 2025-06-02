Metin Gürcan kimdir, kaç yıl ceza aldı? Ceza süresi netleşti

Eski Asker ve Akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan tutuklandı. Metin Gürcan hayatı, kariyeri ve uzmanlık alanları merak edilirken ceza süresi ve ceza alma nedeni araştırılıyor.

Eski Asker ve Akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hapis cezasına çarptırıldı. Metin Gürcan kimdir, neden tutuklandı ve ceza süresi merak ediliyor.

METİN GÜRCAN KİMDİR?

Metin Gürcan, 1976 yılında Bilecik'te doğdu. 1998-2014 yılları arası TSK'nın çeşitli birimlerinde görev aldı. Yurt dışı coğrafyalarda görev aldı. Özel Kuvvetler bünyesinde yetişen Gürcan, 2008-2010 yılları arasında ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nde ‘Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi’ adlı teziyle Güvenlik Çalışmaları alanında master derecesi aldı.

Ocak 2015'te emekli olan Gürcan, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde TSK'nın kurumsal dönüşüm kapasite ve isteği konusunda doktora tezi yazdı ve ulusal ve uluslararası olmak üzere çeşitli dergilerde hakemli çalışmaları yayınlandı.

DEVA Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

METİN GÜRCAN KAÇ YIL CEZA ALDI?

Yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan’ın Ankara 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasında karar açıklandı.

Metin Gürcan, "Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

METİN GÜRCAN NEDEN CEZA ALDI?

Metin Gürcan, TCK 328'inci maddesi kapsamında "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal ve Askeri Casusluk Amacıyla Zincirleme Biçimde Temin Etme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak Sincan 2 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.