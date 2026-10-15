istanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, birçok ilçede su baskınlarına neden oldu. Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle bazı metro ve tramvay hatlarında aksamalar meydana geldi. Peki, Metro İstanbul ve Marmaray'da son durum ne? Metrolar açık mı?

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İstanbul’da dün etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, çok sayıda bölgede sel ve su baskınlarına neden oldu. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle toplu ulaşımda aksamalar yaşandı. Olumsuz hava koşullarının toplu taşıma üzerindeki etkisi, metro ve tramvay hatlarındaki sefer düzeninde de hissedildi. Bazı hatlarda uygulanan kısmi durdurmalar ve seferlerde yaşanan gecikmeler, vatandaşların planladıkları yolculukları gerçekleştirmesini zorlaştırdı.

Metrolar açık mı? Metro İstanbul duyurdu

METROLAR BUGÜN AÇIK MI?

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağanak yağış nedeniyle aksayan seferlerin yeniden başladığını bildirdi.

Açıklamaya göre T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı üzerindeki seferler normale döndü.

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