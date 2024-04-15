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MHP Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih Yalçın hakkında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MHP Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih Yalçın hakkında

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Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu. 15 kişilik Başkanlık divanında yer alacak isimler açıklandı. Bu kapsamda MHP Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih Yalçın oldu. Peki, MHP Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih Yalçın kimdir, kaç yaşında? Edip Semih Yalçın aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

Milliyetçi Hareket Partisi'nde yeni Başkanlık Divanı belli oldu. Divanda, 12 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 2 Genel Sekreter Yardımcısı yer aldı. Bu kapsamda MHP Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih Yalçın oldu. Peki, MHP Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih Yalçın kimdir, kaç yaşında? Edip Semih Yalçın aslen nereli? Detaylar haberimizde...

MHP'Lİ EDİP SEMİH YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Edip Semih Yalçın, 26 Mart 1958'de Sivas Gemerek'te dünyaya geldi.  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsünde, doktorasını Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Gazi Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak akademik hayata başladı.

MHP Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih Yalçın hakkında - 1. Resim

EDİP SEMİH YALÇIN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Edip Semih Yalçın, 1991 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. Aynı fakültede doçent ve profesör oldu. Dekan Yardımcılığı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2010 yılında Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi, 2011'de Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yaptı ve 2013'te de Medya Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Yalçın, evli ve 4 çocuk babasıdır.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde MHP'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

2024 yılında MHP Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih Yalçın oldu. 

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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