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Michael Jackson'ın serveti kime kaldı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Michael Jackson&#039;ın serveti kime kaldı?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Michael Jackson'ın serveti kavga çıkardı. Michael Jackson'ın mirası gündemden düşmüyor. Milyonlarca dolarlık servet kime kaldı? Michael Jackson'ın mirası hakkında ailesi resmen karşı karşıya geldi. İşte yaşananlar...

Michael Jackson'ın mirası hakkında tartışmalar sürüyor. Aile bireylerinin karşı karşıya kaldığı miras hakkında tartışmalar büyüyor. Michael Jackson'ın oğlu ve annesi karşı karşıya geldi. Peki, Michael Jackson'ın serveti kime kaldı? Milyonlarca dolarlık servet kime kaldı? İşte detaylar...

MİCHAEL JACKSON SERVETİ KİME KALDI?

2009 yılında hayatını kaybeden Michael Jackson, arkasında milyonlarca dolarlık bir servet bırakmıştı. Michael Jackson'ın annesi Katherine'in, 55 milyon dolardan fazla aldığı, Michael Jackson'ın en küçük oğlu Bigi Jackson'ın da, büyükannesinin hukuki bir anlaşmazlığı finanse etmek için mirası kullanmasını engellemek istediği basına yansıdı.

Bigi, 93 yaşındaki Katherine’in, plak şirketi Sony ile olan 600 milyon dolarlık katalog anlaşmasıyla ilgili hukuki mücadeleyi finanse etmek için mirasını kullanmasını engellemeye çalışıyor. 22 yaşındaki Bigi'nin, 93 yaşındaki Katherine'in parayı açıklanmayan bir hukuk mücadelesini finanse etmek için kullanmasını engellemek için bir dilekçe yayınladı.

Katherine, Bigi'nin velayetini daha önce ortak vesayet sahibi olan büyük kuzeni Tito Joe Jackson'a 2017 yılında teslim etmişti. Ailesi içindeki miras çekişmesi ise gündemdeki yerini koruyor.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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