Milli Saraylar KPSS'siz personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Müze görevlisi alımı şartları

Milli Saraylar KPSS'siz personel alımı kapsamında müze görevlisi kadrolarında istihdam edilmek üzere yeni bir başvuru süreci başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının yayımladığı ilanda sözleşmeli personel adayları için mezuniyet, yaş ve sınav koşulları belirlendi. Adaylar, Kariyer Kapısı Milli Saraylar personel alımı başvuru ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek için ilan ayrıntılarını inceliyor.

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Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı KPSS şartı olmadan müze görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Kazı görevlisi unvanıyla gerçekleştirilecek alımda adayların mesleki yeterlilikleri uygulamalı ve sözlü sınavlarla değerlendirilecek. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak personel alımı için başvuru takvimi ve adaylarda aranan nitelikler resmi ilanla duyuruldu.

MİLLİ SARAYLAR KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Saraylar KPSS'siz personel alımı başvuruları, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Adayların kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresine e Devlet şifreleriyle giriş yaparak Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının müze görevlisi ilanını seçmeleri gerekiyor. Başvuru ekranında adayların kimlik, öğrenim ve diğer bilgileri ilgili kamu kurumlarının sistemlerinden alınırken gerekli durumlarda ek belge yüklenmesi isteniyor. Türkiye'deki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup denklik belgesiyle başvuran adayların, öğrenim durumlarını gösteren denklik belgelerini PDF veya JPEG formatında sisteme yüklemeleri gerekiyor. Erkek adayların askerlik bilgileri ise Milli Savunma Bakanlığının kayıtlarından otomatik olarak aktarılıyor. Askerlik bilgilerinde hata veya eksiklik bulunması halinde ilgili belgelerin başvuru sırasında sisteme eklenmesi zorunlu tutuluyor. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular kabul edilmiyor.

Başvuru sürecini tamamlayan adayların, Kariyer Kapısı üzerinde işlemlerinin başarıyla sonuçlandığını kontrol etmeleri gerekiyor. Eksik bilgi veya belgeyle yapılan ve sistem üzerinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından adayların mezuniyet bilgileri, yaş şartları ve diğer nitelikleri incelenecek. İlanda belirtilen koşulları taşıyan adayların tamamı uygulamalı sınava çağrılacak.

Milli Saraylar KPSS'siz personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Müze görevlisi alımı şartları

MİLLİ SARAYLAR MÜZE GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının 2026 yılı personel alımı ilanına göre 3 müze görevlisi (kazı görevlisi) pozisyonu için KPSS puan şartı aranmıyor. Ancak adayların belirlenen lisans programlarından mezun olmaları ve son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

İlana Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi, Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi ile Türk İslam Arkeolojisi lisans bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilecek. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların ise diplomalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili bölümlere denk kabul edilmesi gerekiyor.

Milli Saraylar KPSS'siz personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Müze görevlisi alımı şartları

MİLLİ SARAYLAR KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Saraylar KPSS'siz personel alımı başvuruları 28 Ekim 2026 Çarşamba günü başladı ve 8 Kasım 2026 Pazar günü sona erecek.

MİLLİ SARAYLAR PERSONEL ALIMI SINAVI NASIL YAPILACAK?

Uygulamalı sınav ile ilgili duyurular, Kariyer Kapısı ve Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

Uygulamalı sınavda adayların;

a) Yapılacak İşi Kavrama Yeterliliği,

b) Araç, Gereç ve Malzeme Bilgisi,

c) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uyma Yeterliliği,

d) Zamanı Kullanma Becerisi,

e) İşin Niteliğine Uygun Yapılması Becerisi,

Yönlerinden değerlendirilerek yukarıda yazılı özelliklerin her biri için 20 puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır. 60 (Altmış) puanının altında kalan adaylar başarısız sayılır.

Uygulamalı sınav sonuçları Kariyer Kapısı ve Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Uygulamalı sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililerin e-posta adresine bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

Sözlü sınavda adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, (a) bendi için 50 puan (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır. 60 (Altmış) puanının altında kalan adaylar başarısız sayılır.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin duyuru Başkanlığımızın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

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