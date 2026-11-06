Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Milli takım kadrosu ne zaman açıklanacak? Sergen Yalçın canlı yayında duyuracak!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde gözler aday kadronun açıklanacağı tarihe çevrildi. ''Milli takım kadrosu ne zaman açıklanacak?'' merak edilirken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) millilerin iki kritik müsabaka için belirlenen aday kadrosunun 6 Kasım Cuma günü kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. İşte Sergen Yalçın basın toplantısı canlı yayın bilgileri...

Kaydet
|
Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında kasım ayında iki önemli karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk olarak 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı konuk edecek. Milliler, bu mücadelenin ardından 15 Kasım Pazar günü Fransa deplasmanında sahaya çıkacak. Sergen Yalçın'ın belirleyeceği Milli takım kadrosu ise heyecanla bekleniyor. Peki, Milli takım kadrosu ne zaman açıklanacak?

Milli takım kadrosu ne zaman açıklanacak? Sergen Yalçın canlı yayında duyuracak!
Başlık ResmiMilli takım kadrosu ne zaman açıklanacak? Sergen Yalçın canlı yayında duyuracak!

MİLLİ TAKIM KADROSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarında görev yapacak oyuncularının yer alacağı aday kadro, 6 Kasım 2026 Cuma günü açıklanacak. TFF tarafından paylaşılan programa göre duyuru saat 14.00'te gerçekleştirilecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında kadroya davet edilen futbolcuları ve milli takımın maç hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.

Milli takım kadrosu ne zaman açıklanacak? Sergen Yalçın canlı yayında duyuracak!
Başlık ResmiMilli takım kadrosu ne zaman açıklanacak? Sergen Yalçın canlı yayında duyuracak!

SERGEN YALÇIN BASIN TOPLANTISI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aday kadronun açıklanacağı basın toplantısına A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın başkanlık edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen toplantı, Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri içerisinde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Medya mensuplarının da katılacağı toplantı 6 Kasım Cuma günü saat 14.00'te başlayacak. Sergen Yalçın basın toplantısı canlı yayını TFF'nin resmi YouTube kanalı üzerinden izleyebilecek

İLGİLİ HABERLER
Türkiye-Belçika maç biletleri bugün genel satışa çıkıyor! Bilet fiyatları ne kadar, Milli maç nerede, hangi statta?Türkiye-Belçika maç biletleri bugün genel satışa çıkıyor! Bilet fiyatları ne kadar, Milli maç nerede, hangi statta?
HABERLER
Türkiye-Belçika maç biletleri bugün genel satışa çıkıyor! Bilet fiyatları ne kadar, Milli maç nerede, hangi statta?Türkiye-Belçika maç biletleri bugün genel satışa çıkıyor! Bilet fiyatları ne kadar, Milli maç nerede, hangi statta?
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.