A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde gözler aday kadronun açıklanacağı tarihe çevrildi. ''Milli takım kadrosu ne zaman açıklanacak?'' merak edilirken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) millilerin iki kritik müsabaka için belirlenen aday kadrosunun 6 Kasım Cuma günü kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. İşte Sergen Yalçın basın toplantısı canlı yayın bilgileri...

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında kasım ayında iki önemli karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk olarak 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı konuk edecek. Milliler, bu mücadelenin ardından 15 Kasım Pazar günü Fransa deplasmanında sahaya çıkacak. Sergen Yalçın'ın belirleyeceği Milli takım kadrosu ise heyecanla bekleniyor. Peki, Milli takım kadrosu ne zaman açıklanacak?

Milli takım kadrosu ne zaman açıklanacak? Sergen Yalçın canlı yayında duyuracak!

MİLLİ TAKIM KADROSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarında görev yapacak oyuncularının yer alacağı aday kadro, 6 Kasım 2026 Cuma günü açıklanacak. TFF tarafından paylaşılan programa göre duyuru saat 14.00'te gerçekleştirilecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında kadroya davet edilen futbolcuları ve milli takımın maç hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.

Milli takım kadrosu ne zaman açıklanacak? Sergen Yalçın canlı yayında duyuracak!

SERGEN YALÇIN BASIN TOPLANTISI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aday kadronun açıklanacağı basın toplantısına A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın başkanlık edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen toplantı, Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri içerisinde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Medya mensuplarının da katılacağı toplantı 6 Kasım Cuma günü saat 14.00'te başlayacak. Sergen Yalçın basın toplantısı canlı yayını TFF'nin resmi YouTube kanalı üzerinden izleyebilecek

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