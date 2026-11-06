A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile karşı karşıya geleceği maçın biletleri için genel satış heyecanı başlıyor. Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için 5 Kasım'da başlayan öncelikli satışların ardından Türkiye-Belçika maçının biletleri, 6 Kasım Cuma günü saat 13.00 itibarıyla tüm taraftarların erişimine açılacak. Şimdi ise gözler ''Türkiye-Belçika maç bileti fiyatları ne kadar, Milli maç nerede, hangi statta?'' sorularının cevaplarında.

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Türkiye ile Belçika arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının bilet satış takvimi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre öncelikli satışlar 5 Kasım Perşembe günü Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyelerine özel olarak başlatıldı. Türkiye-Belçika maç bileti genel satış ise 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 13.00'te başlayacak. Peki, Türkiye-Belçika maç bileti fiyatları ne kadar, Milli maç nerede, hangi statta?

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye-Belçika mili maçının tribünlere göre belirlenen resmi bilet ücretleri belli oldu. Passo üzerinden paylaşılan satış bilgilerine göre en uygun biletler kale arkası tribünlerinde 1.000 TL'den satışa sunulacak. VIP tribününde yer almak isteyen taraftarların ise 3.000 TL ödeme yapması gerekecek.

Türkiye-Belçika maç biletleri bugün genel satışa çıkıyor! Bilet fiyatları ne kadar, Milli maç nerede, hangi statta?Türkiye-Belçika maç biletleri bugün genel satışa çıkıyor! Bilet fiyatları ne kadar, Milli maç nerede, hangi statta?

Türkiye-Belçika maç bileti fiyatları:

VIP: 3.000 TL

Doğu Orta Blok: 2.500 TL

Batı Köşe Bloklar: 2.000 TL

Doğu Köşe Bloklar: 2.000 TL

Kuzey Kale Arkası: 1.000 TL

Güney Kale Arkası: 1.000 TL

Türkiye-Belçika maç biletleri bugün genel satışa çıkıyor! Bilet fiyatları ne kadar, Milli maç nerede, hangi statta?Türkiye-Belçika maç biletleri bugün genel satışa çıkıyor! Bilet fiyatları ne kadar, Milli maç nerede, hangi statta?

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA?

Türkiye-Belçika maçına İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı stat, 12 Kasım Perşembe akşamı A Milli Takım taraftarlarını ağırlayacak. Yaklaşık 23 bin kişilik kapasiteye sahip stadyumda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye-Belçika maç biletleri bugün genel satışa çıkıyor! Bilet fiyatları ne kadar, Milli maç nerede, hangi statta?Türkiye-Belçika maç biletleri bugün genel satışa çıkıyor! Bilet fiyatları ne kadar, Milli maç nerede, hangi statta?

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Belçika arasında 12 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın ATV ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadele şifresiz izlenecebilecek.

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