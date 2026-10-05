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Mimarlar Günü ne zaman? Dünya Mimarlık Günü mesajları

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Mimarlar Günü ne zaman? Dünya Mimarlık Günü mesajları
Başlık ResmiMimarlar Günü ne zaman? Dünya Mimarlık Günü mesajları

Mimarlar Günü dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanıyor. Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından 1985 yılında ilan edilmişti. Bu anlamlı günü hatırlatmak ve anmak isteyenler, "Mimarlar Günü mesajlarını" çeşitli mecralar üzerinden dile getiriyor.

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Dünya Mimarlık Günü (Dünya Mimarlar Günü), her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanıyor. Dünya Mimarlık Günü, 1948 yılında kurulan UIA tarafından mimarlığın toplum, kültür ve çevre üzerindeki etkisine dikkat çekmek amacıyla ilan edilmiştir. Bu özel gün, mimarların daha dayanıklı, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya için oynadığı rolü hatırlatmayı amaçlamaktadır.

Mimarlar Günü ne zaman? Dünya Mimarlık Günü mesajları
Başlık ResmiMimarlar Günü ne zaman? Dünya Mimarlık Günü mesajları

DÜNYA MİMARLAR GÜNÜ MESAJLARI

"Şehirlerimizin kimliğine, estetiğine ve geleceğine değer katan; yaşam alanlarımızı daha güzel ve işlevsel hale getiren tüm mimarlarımızın 5 Ekim Dünya Mimarlar Günü’nü kutluyorum."

"Yaşadığımız mekânlara kimlik kazandıran, şehirlerimizin geçmişi ile geleceği arasında köprü kuran; estetik, işlevsellik ve sürdürülebilirliği bir araya getiren tüm mimarlarımızın ve geleceğin mimarlarının Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyoruz."

"Okul sadece dört duvardan ibaret değildir; öğrenmeyi şekillendiren bir mimari anlayıştır.Mekâna değer katan, eğitimi geleceğe taşıyan tüm mimarların ve Genel Müdürlüğümüz bünyesinde emek veren çalışma arkadaşlarımızın Dünya Mimarlık Günü’nü kutlarız."

"Sağlıklı ve yaşanabilir kentlerin inşası için emek veren, tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasına büyük önem gösteren tüm mimarlarımızın Dünya Mimarlık Gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Mimarlar Günü ne zaman? Dünya Mimarlık Günü mesajları
Başlık ResmiMimarlar Günü ne zaman? Dünya Mimarlık Günü mesajları

"Hayal eden, tasarlayan ve mekânlara kimlik kazandıran tüm mimarlarımızın Dünya Mimarlar Günü kutlu olsun. "

"Kentlerimize kimlik kazandıran, yaşam alanlarımızı tasarlayan ve geleceğe iz bırakan tüm mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyorum."

"Hayalleri yapıya, mekanları yaşam alanına dönüştüren tüm mimarların Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun"

"Güvenli, yaşanabilir ve geleceğe değer katan kentler için emek veren tüm meslektaşlarımın Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyoruz"

"Yüzey dokusu, renk ve ışıkla mekânı görünür kılan; her projede yeni bir yorum sunan tüm mimarların Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun!"

"Tasarımlarıyla şehirlerimize ruh katan, estetiği ve fonksiyonelliği bir araya getirerek geleceğin yaşam alanlarını inşa eden tüm mimarlarımızın #DünyaMimarlıkGünü’nü kutluyorum."

"Sanat ve Matematiği birleştirerek yaşam alanlarımızı tasarlayan tüm mimar meslektaşlarımın Dünya Mimarlık Günü Kutlu Olsun!"



Editör : ÖZGE YİĞİT
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