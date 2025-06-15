İsrail'in İran'a saldırıları ve devamında bölgedeki gerilimlerin ardından Mossad yeiden gündeme geldi. Mossad hangi ülkenin teşkilatı, özellikleri ve kuruluş tarihi merak ediliyor.

İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad, İran'ın nükleer tessilerini ve üst düzey askeri liderlerini hedef alan “Yükselen Aslan” (Am Kelavi) operasyonuyla Ortadoğu’daki gerilimi tırmandırdı. Mossad nedir, hangi ülkenin teşkilatı merak ediliyor.

MOSSAD NEDİR?

Mossad, İsrail’in ulusal dış istihbarat teşkilatıdır. 13 Aralık 1949’da Reuven Şiloah’ın önerisiyle Başbakan David Ben-Gurion tarafından kurulan teşkilat, istihbarat toplama, gizli operasyonlar ve terörle mücadele görevlerini yürütmekte.

Mossad, İsrail’in güvenliğini sağlamak dışında dünya genelindeki Yahudi topluluklarını koruma misyonunu benimseyerek bu yönüyle diğer istihbarat teşkilatlarından ayrılır. Tanah’tan alınan “Yol göstereni olmayan uluslar düşer, danışmanı bol olan zafere gider” sloganı, teşkilatın stratejik ve planlı yaklaşımını yansıtır.

Mossad’ın organizasyon yapısı, Tahsilat Toplama, Politik ve İrtibat, Teknoloji gibi departmanlarla desteklenmekte. Yıllık bütçesi yaklaşık 10 milyar şekel (yaklaşık 2,7 milyar dolar) olan Mossad, CIA’den sonra Batı dünyasının en büyük ikinci casusluk ajansı olarak kabul ediliyor.

MOSSAD HANGİ ÜLKENİN TEŞKİLATI?

Mossad, İsrail Devleti’nin dış istihbarat teşkilatı ve doğrudan İsrail Başbakanı’na bağlı olarak çalışır. 1951’de yeniden yapılandırılan teşkilat, İsrail’in diplomatik kuruluşlarından bağımsız olarak, küresel ölçekte istihbarat toplama ve gizli operasyonlar yürütür.