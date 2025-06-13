Saldırıda dikkat çeken detay... İşte İran'ın en büyük hatası... İsrail tek tek imha etmiş

İsrail, İran'da çok sayıda radar ve karadan havaya füze rampalarını imha ettiğini öne sürdü. Saldırıda en dikkat çeken İran'ın hava savunma sistemlerinin büyük ölçüde devreye girmemesi oldu. Yetkililer bunun sebebini İsrail'in sistematik operasyonlarına bağladı.

İsrail, ABD ile 15 Haziran'da müzakere masasına oturmaya hazırlanan İran'a saldırdı. Saldırıda üst düzey askeri yetkililer ve nükleer bilimciler hedef alındı.

"Yükselen Aslan Harekatı" adı verilen operasyonlarda İsrail ordusu, İstihbarat Şubesi'nin kesin istihbarat rehberliğinde Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının, İran rejiminin batı İran'daki hava savunma sistemine yönelik kapsamlı bir saldırıyı tamamladığını açıkladı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDEN DEVREYE GİRMEDİ?

İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı hava saldırılarında dikkat çeken unsurlardan biri, İran’ın hava savunma sistemlerinin büyük ölçüde devreye girmemesi oldu.

Yetkililer durumun nedeni olarak İsrail tarafından önceden yürütülen sistematik operasyonlara işaret etti.

İsrail ordusu, savaşın başından bu yana İran’ın ve bölgedeki müttefiklerinin hava savunma altyapısını sistemli şekilde hedef aldığını belirtmişti.

"İSRAİL SALDIRIYI İÇERİDEN DE PLANLADI"

İsrail medyasına göre, son saldırılarda istihbarat birimlerinin sağladığı hassas koordinatlarla İran’ın batısındaki onlarca radar sistemi ve karadan havaya füze bataryası imha edildi.

Al Jazeera ve İsrail medyasının aktardığı bilgilere göre ise Mossad, saldırılardan önce İran topraklarında bir İHA kampı kurdu ve bu araçları doğrudan saldırılarda kullandı. Ayrıca operasyon öncesinde İran içine hassas silahların yerleştirildiği de iddia edildi.

Haaretz gazetesine konuşan bir İsrailli yetkili, “İsrail bu saldırıyı yalnızca dışarıdan değil, içeriden de planladı” dedi.