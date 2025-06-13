Netanyahu işareti bu notta vermiş! Saldırıdan saatler önce... Dünya bunu konuşuyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ve 'Yükselen Aslan' adını verdiği saldırıdan bir gün önce Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti. Netanyahu'nun ziyaret esnasında bıraktığı notta yazanlar, saldırının ardından dikkat çekti.

İsrail ordusu, gece saatlerinde İran'a yönelik hava saldırısı başlattı. Saldırıda İran'ın kritik isimleri hayatını kaybederken, İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı ilk açıklamada "İran'ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz Nükleer tesisindeki bilim insanlarını hedef aldık. İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer tesisleri ve onlarca askeri hedefi vurduk, ilk aşama tamamlandı" dedi.

ORTAYA ÇIKAN DETAY GÜNDEM OLDU

Bölgede kırmızı alarm verilirken ABD Başkanı Donald Trump, "Gerekirse İsrail'i savunacağız" dedi, ölen isimler arasında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin de yer aldığı açıklandı. İran'ın başlattığı misilleme saldırısı sürerken, ortaya çıkan yeni bir detay gündem oldu.

AĞLAMA DUVARI'NA NOT BIRAKTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün İran'a yönelik başlatılan ve 'Yükselen Aslan' adını verdiği saldırılardan bir gün önce Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti. Netanyahu'nun saldırıda bir gün önce bölgeye bıraktığı notta yazanlar, 'savaşın habercisi miydi' sorusunu akıllara getirdi.

Netanyahu'nun Ağlama Duvarı'na bıraktığı notta yazanlar şöyle: "Dişi aslan gibi ayağa kalkan, aslan gibi kendini ayağa kaldıran bir halk..."