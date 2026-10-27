Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Sonuç duyurusu ardından gözler bir kez daha sevk tarihlerine çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sınıflandırma sonuç duyurusunda sevk tarihlerine yer vermişti. Peki, askerlik sevkleri ne zaman yapılacak? Askerlik sevk belgesi nasıl alınacak?

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Kasım 2026 sınıflandırma sonuçlarının 27 Ekim’de açıklanmasının ardından, yükümlülerin sevk tarihleri ve sevk belgesi işlemleri gündeme geldi. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili bilgilendirmeler, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılmıştı.

SEVK TARİHLERİ

Millî Savunma Bakanlığının (MSB) yayımladığı takvime göre, yedek subay ve yedek astsubay adayları ile birinci grup erlerin sevkleri 5 Kasım 2026’da gerçekleştirilecek.

Kasım 2026 sınıflandırma dönemi kapsamındaki sevkler, yükümlülerin statü ve gruplarına göre şu tarihlerde yapılacak:

İkinci grup erler: 3 Aralık 2026

Üçüncü grup erler: 7 Ocak 2027

MSB sevk tarihlerini açıklandı! Askerlik sevk belgesi nasıl alınır?

ASKERLİK SEVK BELGESİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir.

Yükümlüler, sevk belgelerini kendi sevk tarihlerinden 10 gün önce almaya başlayabilecek. Belgelere e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden ulaşılabilecek. Askerliğim hizmeti altında bulunan Celp ve Sevk Dönemi bölümünde yeralan Sevk Başvurusu butonuna tıklayarak sevk işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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