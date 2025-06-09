MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Son Dakika MSB’den açıklama bekleniyor

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih için nefesler tutuldu. Binlerce aday, Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşip yerleşemeyeceğini öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor. 2025 yılı yerleştirme sürecinin ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı net tarihi araştırıyor.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte adayların gözü sonuç ekranına çevrildi. Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim alma hayali kuran binlerce genç, sonuçların ne zaman duyurulacağını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama sonrası, tercihlerinin karşılığını görmek isteyen adaylar sonuç ekranına erişim sağlayabilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi’nin 2025 yılı tercih değerlendirme süreci 18 Nisan itibarıyla başlamıştı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan henüz sonuçların açıklanacağı tarihe dair resmi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle binlerce aday sonuçların ne zaman erişime açılacağını öğrenebilmek için resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

Geçmiş yıllar baz alındığında MSÜ tercih sonuçlarının genellikle haziran ayının ikinci haftasında açıklandığı görülüyor. Bu kapsamda MSÜ tercih sonuçlarının bu hafta erişime açılması tahmin ediliyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarının bu yıl da 10-14 Haziran 2025 tarih aralığında erişime açılması bekleniyor. Kesin açıklama Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ve Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacak. Açıklama sonrası adaylar, yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek ve ikinci aşama seçim süreci için randevu alabilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MSÜ tercih sonuçları, Personel Temin Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih sonuçlarını görebilecek.

Yerleştirme sonuçları açıklandığında Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşen adaylar, ikinci seçim aşamaları için randevu ekranına yönlendirilecek. Bu ekranda adaylara hangi okulda hangi tarihte hazır olmaları gerektiği belirtilecek.