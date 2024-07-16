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Müge Anlı'nın programındaki Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu sevenlerini korkuttu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan sevilen isimlerden biri olan Rahmi Özkan'ın hastanede olduğu görüntülerin ardından sevenleri hasta mı, neyi var merak ederken sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme henüz gelmedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yorumculuk yapan Rahmi Özkan'ın hastane odasındaki son halinin Gazeteci Burhan Akdağ tarafından sosyal medya hesabında paylaşılmasının ardından hastalığının ne olduğu sevenleri tarafından merak edildi.

AVUKAT RAHMİ ÖZKAN HASTA MI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Avukat Rahmi Özkan'ın hastane odasındaki görüntüleri sevenlerini üzdü.

Gazeteci Burhan Akdağ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı haberde “Geçmiş olsun Rahmi Özkan, Allah şifa versin” ifadelerini kullandı.

Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ismin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Müge Anlı'nın programındaki Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu sevenlerini korkuttu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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