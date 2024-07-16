Müge Anlı'nın programındaki Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu sevenlerini korkuttu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2024 15:01 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 15:11 - Güncelleme:

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan sevilen isimlerden biri olan Rahmi Özkan'ın hastanede olduğu görüntülerin ardından sevenleri hasta mı, neyi var merak ederken sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme henüz gelmedi.

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