Muhittin Böcek neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2025 18:56 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 18:57 - Güncelleme:

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Antalya'da yolsuzluk soruşturmasa kapsamında tutuklanan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı. Peki, Muhittin Böcek neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? İşte tüm ayrıntılar...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet' soruşturması kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alının ardından tutuklanan Muhittin Böcek geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun revirine başvurarak ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi. Binlerce kişi, Muhittin Böcek neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. MUHİTTİN BÖCEK NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun revirine başvurdu. Kalp rahatsızlığı olduğunu ileri süren Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi. MUHİTTİN BÖCEK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL? Muhittin Böcek ambulansla gittiği hastenede tetkikleri yapıldı ve sağlık durumu iyi olduğu bilgisi verildi. Muhittin Böcek'in yeniden cezaevine götürüleceği öğrenildi. MUHİTTİN BÖCEK NEDEN CEZAEVİNDE? Muhittin Böcek, CHP'li belediyelere yönelik 'yolsuzluk' iddialarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, sonraki gün ise tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. İlgili Haber Tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin