Muhtarlar Günü 2026 yılında da Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler ve kutlama mesajlarıyla gündeme geldi. Mahalle ve köylerde vatandaşlarla kamu kurumları arasında iletişimi sağlayan muhtarların görevlerini ve yerel yönetimlerdeki önemini hatırlatan bu özel gün için anlamlı sözler araştırılıyor. Peki, Muhtarlar Günü ne zaman, bugün mü? İşte 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajları, kısa ve anlamlı kutlama sözleri...

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Türkiye'de muhtarlık kurumunun tarihi geçmişine ve yerel yönetimlerde üstlendiği sorumluluklara dikkat çekmek amacıyla kutlanan Muhtarlar Günü, ekim ayının önemli günleri arasında yer alıyor. 2015 yılında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile resmiyet kazanan özel gün dolayısıyla kamu kurumları, yerel yöneticiler ve vatandaşlar kutlama mesajları paylaşıyor.

MUHTARLAR GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Muhtarlar Günü, her yıl 19 Ekim tarihinde kutlanıyor. 2026 yılında ise 19 Ekim Pazartesi gününe denk geliyor. Türkiye'de muhtarlık kurumunun önemini vurgulamak amacıyla belirlenen bu özel gün, 19 Ekim 2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kabul edildi. Muhtarlık teşkilatının geçmişi Osmanlı Devleti dönemine kadar uzanırken II. Mahmud döneminde 1829 yılında İstanbul'da kurulan ilk muhtarlıklar, bu kurumun tarihi gelişiminde önemli bir yere sahip bulunuyor.

Muhtarlar Günü ne zaman, bugün mü? 19 Ekim Muhtar Günü mesajları

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI

"Mahallemizin sorunlarını dinleyen, çözüm için emek veren ve her zaman yanımızda olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun."

"Mahallesine ve köyüne gönülden bağlı, fedakarlıkla görev yapan bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun."

"İnsanların ihtiyaçlarına kulak veren, dayanışmayı güçlendiren ve çözüm için çalışan muhtarlarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyoruz."

"Yerel yönetimlerin önemli temsilcilerinden olan, mahalle ve köylerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında sorumluluk üstlenen tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz."

"Vatandaşlarımızın taleplerini kamu kurumlarına ulaştırmak, sorunların çözümüne katkı sağlamak ve yerel hizmetlerin etkinliğini artırmak için çalışan muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Muhtarlar Günü kutlu olsun"

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