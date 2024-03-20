Murat Kurum mal varlığını açıkladı... İşte AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un mal varlığı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, mal varlığını açıkladı. Peki, Murat Kurum mal varlığını açıkladı mı, neler bulunuyor? İşte detaylar.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, mal varlığını açıkladı. Murat Kurum'un mal varlığı kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Murat Kurum mal varlığını açıkladı mı, neler bulunuyor?

MURAT KURUM MAL VARLIĞINI AÇIKLADI MI, NELER BULUNUYOR?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Adayı Murat Kurum'un mal varlığı belli oldu.

Çankaya'da bulunan konutun güncel değeri 1 milyon 250 bin TL

Altındağ'da bulunan konutun güncel değeri 180 bin TL

Kağıthane'de bulunan konutun güncel değeri 180 bin TL

Murat Kurum ayrıca 2023 model Peugeot 408 marka araç sahibi. Bu aracın değeri ise 1 milyon 200 bin TL

200 bin TL

55 bin Dolar

40 bin Euro

Muhtelif altın ve takı - bin 910 TL - Şengül Kurum (Eşi)

Muhtelif altın - 381 bin TL - Mehmet Kurum (Oğlu)

Muhtelif altın - 504 bin TL - Zeynep Kurum (Kızı)

Muhtelif altın - 538 bin TL - Hatice Zehra Kurum (Kızı)

MURAT KURUM BORÇ BİLGİSİ

Şengül Kurum' a ait Avrupakent Aksoylar Adi Ort. alacaklı bilgisi ile 14.000.000 TL ile borç yer alıyor.

Diğer taşınar mallar ise şöyle:

Glock (Silah) - 20 bin TL

Canik (Silah) - 5 bin TL

Super Poze Tüfe - 9 bin TL

Silahların tamamı Murat Kurum'a aittir.