Murat Kurum mal varlığını açıkladı... İşte AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un mal varlığı
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, mal varlığını açıkladı. Peki, Murat Kurum mal varlığını açıkladı mı, neler bulunuyor? İşte detaylar.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, mal varlığını açıkladı. Murat Kurum'un mal varlığı kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Murat Kurum mal varlığını açıkladı mı, neler bulunuyor?
MURAT KURUM MAL VARLIĞINI AÇIKLADI MI, NELER BULUNUYOR?
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Adayı Murat Kurum'un mal varlığı belli oldu.
Çankaya'da bulunan konutun güncel değeri 1 milyon 250 bin TL
Altındağ'da bulunan konutun güncel değeri 180 bin TL
Kağıthane'de bulunan konutun güncel değeri 180 bin TL
Murat Kurum ayrıca 2023 model Peugeot 408 marka araç sahibi. Bu aracın değeri ise 1 milyon 200 bin TL
200 bin TL
55 bin Dolar
40 bin Euro
Muhtelif altın ve takı - bin 910 TL - Şengül Kurum (Eşi)
Muhtelif altın - 381 bin TL - Mehmet Kurum (Oğlu)
Muhtelif altın - 504 bin TL - Zeynep Kurum (Kızı)
Muhtelif altın - 538 bin TL - Hatice Zehra Kurum (Kızı)
MURAT KURUM BORÇ BİLGİSİ
Şengül Kurum' a ait Avrupakent Aksoylar Adi Ort. alacaklı bilgisi ile 14.000.000 TL ile borç yer alıyor.
Diğer taşınar mallar ise şöyle:
Glock (Silah) - 20 bin TL
Canik (Silah) - 5 bin TL
Super Poze Tüfe - 9 bin TL
Silahların tamamı Murat Kurum'a aittir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi