Murat Ünalmış kaç yaşında, nereli? Murat Ünalmış oynadığı diziler
Murat Ünalmış, Sevdan Bir Ateş dizisinde canlandırdığı Mirza Kozaklı karakteriyle yeniden gündeme geldi. Uzun yıllardır televizyon ve sinema projelerinde yer alan oyuncunun yaşı, memleketi, eğitim hayatı ve rol aldığı yapımlar merak ediliyor.
Murat Ünalmış, son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisinde Özge Özacar ile başrolü paylaşıyor. Daha önce Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve Gülcemal gibi yapımlarda rol alan oyuncunun kariyeri yeniden araştırılmaya başlandı.
MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?
Murat Ünalmış, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynayan Ünalmış, daha sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi aldı.
Oyunculuk kariyerinde zamanla başrol projelerine yönelen Ünalmış, Yer Gök Aşk dizisindeki Yusuf Hancıoğlu karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Güneşi Gördüm ve New York'ta Beş Minare filmlerinde de rol alan oyuncu, daha sonra Sevda Kuşun Kanadında, Bir Zamanlar Çukurova ve Gülcemal gibi dizilerde başroller üstlendi.
MURAT ÜNALMIŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Murat Ünalmış 23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri'de doğdu. Çocukluk yıllarını Kayseri'de geçiren Ünalmış, ortaokul döneminin ardından İstanbul'a geldi. Eğitim ve kariyer hayatının önemli bölümünü de İstanbul'da sürdürdü.
MURAT ÜNALMIŞ OYNADIĞI DİZİLER
Diziler
Sevdan Bir Ateş - 2026
Yankı: İkinci Perde - 2026 (İnternet)
Gülcemal - 2023
Bir Zamanlar Çukurova - 2018-2021
Deli Gönül - 2017
Sevda Kuşun Kanadında - 2016
Seddülbahir 32 Saat - 2016
İnadına Yaşamak - 2013-2014
Babalar ve Evlatlar - 2012
Yer Gök Aşk - 2010-2012
Kasaba - 2009-2010
Rüzgar - 2008
Sır Gibi - 2007
Şöhret - 2005-2007
Üç Kadın - 2005
Deli Duran - 2005
Kurşun Yarası - 2003
Sınırlı Aşk - 2003
Sinema
New York'ta Beş Minare 2010
Güneşi Gördüm 2009
Gecenin Kanatları 2009
Celal Oğlan 2004