Murat Ünalmış, Sevdan Bir Ateş dizisinde canlandırdığı Mirza Kozaklı karakteriyle yeniden gündeme geldi. Uzun yıllardır televizyon ve sinema projelerinde yer alan oyuncunun yaşı, memleketi, eğitim hayatı ve rol aldığı yapımlar merak ediliyor.

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Murat Ünalmış, son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisinde Özge Özacar ile başrolü paylaşıyor. Daha önce Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve Gülcemal gibi yapımlarda rol alan oyuncunun kariyeri yeniden araştırılmaya başlandı.

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

Murat Ünalmış, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynayan Ünalmış, daha sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi aldı.

Murat Ünalmış kaç yaşında, nereli? Murat Ünalmış oynadığı diziler

Oyunculuk kariyerinde zamanla başrol projelerine yönelen Ünalmış, Yer Gök Aşk dizisindeki Yusuf Hancıoğlu karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Güneşi Gördüm ve New York'ta Beş Minare filmlerinde de rol alan oyuncu, daha sonra Sevda Kuşun Kanadında, Bir Zamanlar Çukurova ve Gülcemal gibi dizilerde başroller üstlendi.

MURAT ÜNALMIŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Murat Ünalmış 23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri'de doğdu. Çocukluk yıllarını Kayseri'de geçiren Ünalmış, ortaokul döneminin ardından İstanbul'a geldi. Eğitim ve kariyer hayatının önemli bölümünü de İstanbul'da sürdürdü.

Murat Ünalmış kaç yaşında, nereli? Murat Ünalmış oynadığı diziler

MURAT ÜNALMIŞ OYNADIĞI DİZİLER

Diziler

Sevdan Bir Ateş - 2026

Yankı: İkinci Perde - 2026 (İnternet)

Gülcemal - 2023

Bir Zamanlar Çukurova - 2018-2021

Deli Gönül - 2017

Sevda Kuşun Kanadında - 2016

Seddülbahir 32 Saat - 2016

İnadına Yaşamak - 2013-2014

Babalar ve Evlatlar - 2012

Yer Gök Aşk - 2010-2012

Kasaba - 2009-2010

Rüzgar - 2008

Sır Gibi - 2007

Şöhret - 2005-2007

Üç Kadın - 2005

Deli Duran - 2005

Kurşun Yarası - 2003

Sınırlı Aşk - 2003

Sinema

New York'ta Beş Minare 2010

Güneşi Gördüm 2009

Gecenin Kanatları 2009

Celal Oğlan 2004

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