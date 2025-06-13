Neymar Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar'a 1+1 yıllık teklif iddiası gündemi salladı!

Transfer dönemine hızlı girmek isteyen Fenerbahçe, futbol kamuoyunun dikkatini üzerine çekecek bir yıldız için girişim başlattı. Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı süperstar Neymar’ı kadroya katma hedefiyle temas kurdu. Neymar Fenerbahçe'ye gelecek mi sorusu ise futbolseverlerin gündemine bomba gibi düştü.

Neymar Fenerbahçe'ye gelecek mi merakla takip edilirken transfer iddiaları gündemin merkezinde yerini almış vaziyette. Kariyerinde Barcelona, PSG ve Al Hilal gibi dev takımlarda forma giyen 33 yaşındaki oyuncunun, Avrupa’ya geri dönüş için sıcak baktığı öne sürülüyor.

NEYMAR FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe transfer döneminin en çok konuşulacak hamlelerinden birini yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim dünya futbolunun en tanınmış yıldızlarından Neymar’ı kadrosuna katma amacıyla girişim başlattı.

Santos'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar için Fenerbahçe tarafından iddialara göre resmi teklif sunuldu.

Neymar’ın şu anki kulübü Santos ile 2025 yılının sonuna kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Sözleşmede yer alan özel bir madde ise oyuncunun Avrupa’dan gelecek teklifleri değerlendirebilmesine imkan tanıyor.

İddialara göre Fenerbahçe yönetimi fırsatı değerlendirerek yıldız futbolcuya cömert bir teklif sundu. Teklifin 1+1 yıllık bir sözleşmeyi kapsadığı ve mali açıdan da oldukça tatmin edici olduğu öne sürülüyor.

2026 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı’nda yer almak isteyen yıldız isim, Avrupa'ya dönüş için hazırlık içerisinde.

NEYMAR İSTATİSTİKLERİ NASIL?

Sezonda sakatlıklar nedeniyle sınırlı sayıda maça çıkabilen Brezilyalı yıldız Neymar yalnızca 14 resmi karşılaşmada görev alabildi. Çıktığı maçlarda 3 gol atan Neymar, 3 de asist yaparak toplamda 6 gole doğrudan katkı sağladı.