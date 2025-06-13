Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in yerini dolduruyor! İngiliz isme resmi teklif yapıldı

Manchester City forması giyen Kyle Walker'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe harekete geçti. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcu için resmi teklif yaptı.

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayacak olan Fenerbahçe, transfer dönemini hızlı açmak istiyor. Bu kapsamda hareket eden yönetim, rotayı İngiliz sağ beke kırdı.

Bright Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemeyen ve yolları ayırmaya hazırlanan sarı lacivertliler, bu doğrultuda Manchester City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kyle Walker ile ilgileniyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Kyle Walker için resmi teklif yaptı.

İlgili Haber Fenerbahçe forvet için gaza bastı! Bir formaya üç yıldız aday

BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Manchester City'de geride bıraktığımız sezonun ikinci devresinde Serie A ekibi Milan'a kiralanan 35 yaşındaki oyuncunun İngiliz devi ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek.

Manchester City ve Milan'da geride kalan sezonda toplamda 34 maça çıkan Walker, gol ya da asist katkısında bulunamadı.