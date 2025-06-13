Fenerbahçe forvet için gaza bastı! Bir formaya üç yıldız aday

Galatasaray'ın Lorey Sane hamlesi sonrası forvet transferi için gaza basan Fenerbahçe'nin hedefinde 3 yıldız isim var...

Fenerbahçe, forvet transferi için vites yükseltiyor. Takıma yıldız golcü takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertli yöneticiler harekete geçerken, listenin başındaki 3 dev isim de ortaya çıktı.

TRANSFERİ ZAMANA YAYDI

Sabah'ın haberine göre; Lille ile kontratı biten Jonathan David yıllık 10 milyon euro ve 3 sezonluk kontrat isterken yönetimin frene basmasına sebep olan nokta ise 12 milyon euroluk imza parası oldu.

Oyuncunun Avrupa'nın büyük liglerinden teklifler beklediği ve zamana yaydığı bu transferde yönetim de son önerisini yaptı.

2 YILLIK 38.8 MİLYON EURO

Sezon bitmeden adı Fenerbahçe ile anılan Vlahovic için ise gözler Juventus'a çevrildi. Damien Comolli'nin oyuncu ve menajeri ile yapacağı görüşmede ayrılığa yeşil ışık yakacağı İtalyan basınına yansıdı. Ancak Sırp forvet, 2 yıllık vergilerle 38.8 milyon euro kontratını İngiltere'den bulursa rotasını oraya çevirecek. Aksi halde ise Fenerbahçe öne çıkacak.

Oyuncunun 40 milyon Euro'yu bulması beklenen bonservis bedeli de var.

TAKIMI BIRAKMAK İSTEMİYOR

Üçüncü isim ise Aleksandar Mitrovic. Al-Hilal ile 1 sezon daha kontratı kalmasına rağmen Avrupa'ya geri dönmek isteyen 30 yaşındaki Sırp golcü, Fenerbahçe'yi bekliyor.

Suudi ekibi ise yerini doldurmadan bırakmak istemiyor.