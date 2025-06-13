Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe forvet için gaza bastı! Bir formaya üç yıldız aday

Fenerbahçe forvet için gaza bastı! Bir formaya üç yıldız aday

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe forvet için gaza bastı! Bir formaya üç yıldız aday
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Lorey Sane hamlesi sonrası forvet transferi için gaza basan Fenerbahçe'nin hedefinde 3 yıldız isim var...

Fenerbahçe, forvet transferi için vites yükseltiyor. Takıma yıldız golcü takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertli yöneticiler harekete geçerken, listenin başındaki 3 dev isim de ortaya çıktı.

TRANSFERİ ZAMANA YAYDI

Sabah'ın haberine göre; Lille ile kontratı biten Jonathan David yıllık 10 milyon euro ve 3 sezonluk kontrat isterken yönetimin frene basmasına sebep olan nokta ise 12 milyon euroluk imza parası oldu.

Oyuncunun Avrupa'nın büyük liglerinden teklifler beklediği ve zamana yaydığı bu transferde yönetim de son önerisini yaptı.

Fenerbahçe forvet için gaza bastı! Bir formaya üç yıldız aday - 1. Resim

2 YILLIK 38.8 MİLYON EURO

Sezon bitmeden adı Fenerbahçe ile anılan Vlahovic için ise gözler Juventus'a çevrildi. Damien Comolli'nin oyuncu ve menajeri ile yapacağı görüşmede ayrılığa yeşil ışık yakacağı İtalyan basınına yansıdı. Ancak Sırp forvet, 2 yıllık vergilerle 38.8 milyon euro kontratını İngiltere'den bulursa rotasını oraya çevirecek. Aksi halde ise Fenerbahçe öne çıkacak.

Oyuncunun 40 milyon Euro'yu bulması beklenen bonservis bedeli de var.

Fenerbahçe forvet için gaza bastı! Bir formaya üç yıldız aday - 2. Resim

TAKIMI BIRAKMAK İSTEMİYOR

Üçüncü isim ise Aleksandar Mitrovic. Al-Hilal ile 1 sezon daha kontratı kalmasına rağmen Avrupa'ya geri dönmek isteyen 30 yaşındaki Sırp golcü, Fenerbahçe'yi bekliyor.

Suudi ekibi ise yerini doldurmadan bırakmak istemiyor.

Fenerbahçe forvet için gaza bastı! Bir formaya üç yıldız aday - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milyoner'de şaşırtan anlar: 1 milyon lira hayal oldu! O cevabı verdi, olanlar oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatih Terim, Galatasaray'ın yıldızını istiyor! "Görüşmeler başladı" iddiası - SporFatih Terim, Galatasaray'ın yıldızını istiyorBernardo Silva'dan Galatasaray'a cevap! Dünya sarı kırmızılıları konuşuyor - SporBernardo Silva'dan Galatasaray'a cevapDanimarka'da oynayan Serginho radara girdi: Trabzon'a asist kralı - SporDanimarka'da oynayan Serginho Trabzon'un radarına girdi!Fenerbahçe Sırp yıldızın peşinde! Mitorvic için yoğun temas - SporFenerbahçe Sırp yıldızın peşinde!Beşiktaş'ın orta saha için yeni gözdesi Napoli'den! Anguissa harekatı - SporBeşiktaş'ın orta saha için yeni gözdesi Napoli'den!Leroy Sane, Galatasaray'a ve taraftarına övgüler yağdırdı: Türkiye'nin en büyüğüne geldim - SporLeroy Sane'den G.Saray'a övgü!
Sonraki Haber Yükleniyor...