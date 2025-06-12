Fenerbahçe’den sağ beke dünya yıldızı hamlesi! Kyle Walker ile temas başladı

Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Manchester City'nin tecrübeli oyuncusu Kyle Walker'ı gündemine aldı.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bright Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemeyen sarı-lacivertliler, sağ bek için dünyaca ünlü bir isme yöneldi.

WALKER İLE GÖRÜŞMELER OLUMLU

HT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Manchester City'den ayrılması beklenen 35 yaşındaki Kyle Walker için girişimlere başladı.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Milan'da kiralık olarak geçiren tecrübeli sağ bek, sezon sonunda City'ye geri döndü. Walker'ın İngiliz temsilcisiyle olan kontratı 2025 yazında sona erecek.

Geride kalan sezonda Manchester City ve Milan formalarıyla toplam 34 maça çıkan Walker, kariyerine Avrupa dışında devam etmeye sıcak bakıyor.