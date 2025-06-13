Fenerbahçe Sırp yıldızın peşinde! Mitorvic için yoğun temas

Edin Dzeko’yla yolları ayıran, Cenk Tosun ’u gözden çıkaran, En-Nesyri’yi satış listesine koyan sarı lacivertliler, Aleksandar Mitrovic’i istiyor. Al Hilal’in listesindeki Faslı golcüyle takas gündemde...

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Al Hilal’in En Youssef En-Nesyri hamlesi, Fenerbahçe’nin Aleksandar Mitrovic aşkını depreştirdi. Fulham’dayken sarı lacivertlilerin radarına giren ancak 2023’te tercihini Al Hilal’den yana kullanan 30 yaşındaki Sırp golcünün transferi ilk kez bu kadar yakın.

Fenerbahçe, hem yolları ayırma kararı aldığı Faslı golcü En-Nesryi’den kurtulacak hem de Mitrovic sevdasında mutlu sona ulaşacak. Bütün bunlar gerçekleşirken de ciddi bir gelir elde edilecek. Sarı lacivertliler, 40 milyon avro istediği En-Nesyri’yi Al Hilal’e verip, yanında da Mitrovic’i almayı hedefliyor.

SON İÇİN KOÇ DEVREDE

Fenerbahçe, Avrupa’ya geri dönmek isteyen Sırp golcünün zaafını değerlendirip 10 milyon avroluk ücretini aşağı çekebileceğini düşünüyor. En-Nesyri için Neom’un da devreye girmesi Fenerbahçe’nin elini güçlendiren bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan sarı lacivertliler, Tottenham’ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son için de önemli adımlar atmış durumda. Başkan Ali Koç’un Son’un yanı sıra Tottenham’da oynayan Yves Bissouma ve Manchester United’ın geçen yıl Aston Villa’ya kiraladığı Marcus Rashford için de görüşmeler yaptığı öğrenildi.