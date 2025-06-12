İlkay Gündoğan Galatasaray'a gelecek mi? Manchester City forması giyen oyuncu için bekleyiş başladı!

Süper Lig'de transfer dönemi hareketli başlarken, Galatasaray cephesinden gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşanıyor. Manchester City forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Sarı-Kırmızılı kulüple resmi imzaya çok yakın. İlkay Gündoğan Galatasaray'a gelecek mi merak ediliyor. Galatasaray yönetiminin tüm şartları zorladığı ve yıldız futbolcunun da Türkiye'ye dönmeye olumlu baktığı öğrenildi. Transferde artık geri sayım başladı.

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Avrupa futbolunun deneyimli orta saha isimlerinden biri olan İlkay Gündoğan'ın Süper Lig'e transferi gündemin en sıcak başlıklarından biri.

Manchester City'deki ikinci döneminde bekleneni veremeyen yıldız futbolcu için Galatasaray devreye girdi. Teknik direktör Okan Buruk’un da kadroda görmek istediği Gündoğan ile yönetim büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun transferi konusunda önemli mesafe kat ederken İstanbul’da konut arayışlarının başlaması da iddiaları güçlendirdi. İlkay’ın Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı Suudi Arabistan’dan gelen tekliflere rağmen tercihini Türkiye’den yana kullanmaya hazır olduğu ifade ediliyor.

Büyük transferin tamamlanması için ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten son onay bekleniyor. Eğer listedeki alternatif isimlerle sonuç alınamazsa, Gündoğan transferinde kısa süre içinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

İLKAY GÜNDOĞAN İSTATİSTİKLERİ

Profesyonel futbol kariyerine Almanya’nın Nürnberg takımında başlayan İlkay Gündoğan, burada iki sezon forma giydi ve 48 maçta 6 gol attı. Ardından Borussia Dortmund’a transfer olarak 2011-2016 yılları arasında 105 karşılaşmada görev aldı ve 10 gol kaydetti.

Dortmund’da sergilediği performansla Avrupa’nın dikkatini çeken Gündoğan, 2016 yılında Premier League ekibi Manchester City’ye transfer oldu.

Manchester City’deki ilk döneminde 188 maçta 44 gol atarak takımına büyük katkı sağladı. 2023 yazında Barcelona’nın yolunu tutan Gündoğan, İspanya'daki sezonunda 36 maça çıkıp 5 kez fileleri havalandırdı.

2024 yılında yeniden Manchester City kadrosuna dahil oldu ve sezon boyunca 33 maçta oynayarak 1 gol kaydetti. Toplamda kulüp düzeyinde 410 karşılaşmaya çıkan Gündoğan, kariyeri boyunca 66 kez gol sevinci yaşadı.

Milli takım kariyerinde ise Almanya’nın alt yaş kategorilerinden itibaren formasını giyen Gündoğan, A Milli Takım ile 82 maçta görev yaptı ve 19 gol attı. U18’den U21’e kadar olan süreçte ise toplam 17 maça çıkıp 1 golle katkı sağladı. Milli formayla toplam 99 maçta 20 gol kaydeden Gündoğan, Almanya’nın Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası kadrolarında da yer aldı.

İLKAY GÜNDOĞAN NERELİ, KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

24 Ekim 1990 tarihinde Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya gelen 35 yaşında İlkay Gündoğan Türk kökenli bir ailenin çocuğu. Orta saha pozisyonunda görev yapan futbolcu kısa sürede yetenekleriyle profesyonel seviyeye yükseldi.

Kariyeri boyunca Almanya, İngiltere ve İspanya gibi üst düzey liglerde mücadele eden deneyimli oyuncu, kazandığı şampiyonluklar ve gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa’nın sayılı orta sahaları arasında yer aldı.

Hem kulüp hem de milli takım kariyerinde çok sayıda başarıya imza atan Gündoğan Premier League'de 5 şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi zaferi, İspanya La Liga’da önemli katkılar ve kaptanlık döneminde kazandığı üçleme ile dikkat çekti.