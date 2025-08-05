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Nice - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Nice - Benfica maçı canlı yayın kanal bilgileri gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nice - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Nice - Benfica maçı canlı yayın kanal bilgileri gündemde
Nice, Benfica, Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda futbolseverleri yakından ilgilendiren kritik bir mücadele sahne alacak. Fransa temsilcisi Nice, Portekiz’in güçlü ekibi Benfica’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Nice - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, Nice - Benfica maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak yakından takip ediliyor.

Yarın akşam gerçekleşecek Nice - Benfica karşılaşması Fenerbahçe’nin Play-Off turundaki muhtemel rakibini de netleştirecek. Peki, Nice - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, Nice - Benfica maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Nice - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Nice - Benfica maçı canlı yayın kanal bilgileri gündemde - 1. Resim

NICE - BENFICA MAÇINDA KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Benfica oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlandı. Yapılan kontrollerde burkulma tespit edilen oyuncunun, Nice karşısında sahada olması beklenmiyor.

Maç kadrosuna alınması zayıf bir ihtimal olarak değerlendirilirken, son karar teknik direktör Bruno Lage tarafından maç günü verilecek.

Nice - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Nice - Benfica maçı canlı yayın kanal bilgileri gündemde - 2. Resim

NICE - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN BİLGİLERİ BELLİ OLDU MU?

Karşılaşmanın yayıncısı henüz resmi olarak açıklanmadı. Nice - Benfica maçının TRT1 kanalı üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor. Yayın bilgileri güncellendikçe kamuoyuyla paylaşılacak.

Nice - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Nice - Benfica maçı canlı yayın kanal bilgileri gündemde - 3. Resim

NICE - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu mücadelesi 6 Ağustos 2025 Salı günü oynanacak. Fransa’nın Nice kentinde oynanacak maç Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

Nice - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Nice - Benfica maçı canlı yayın kanal bilgileri gündemde - 4. Resim

NICE - BENFICA MAÇI HAKEMİ KİM, NEREDE OYNANACAK?

Nice- Benfica maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Mücadele Fransa Nice'teki Allianz Riviera Stadyumu’nda oynanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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