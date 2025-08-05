Nice - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Nice - Benfica maçı canlı yayın kanal bilgileri gündemde

Yarın akşam gerçekleşecek Nice - Benfica karşılaşması Fenerbahçe’nin Play-Off turundaki muhtemel rakibini de netleştirecek. Peki, Nice - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, Nice - Benfica maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

NICE - BENFICA MAÇINDA KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Benfica oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlandı. Yapılan kontrollerde burkulma tespit edilen oyuncunun, Nice karşısında sahada olması beklenmiyor.

Maç kadrosuna alınması zayıf bir ihtimal olarak değerlendirilirken, son karar teknik direktör Bruno Lage tarafından maç günü verilecek.

NICE - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN BİLGİLERİ BELLİ OLDU MU?

Karşılaşmanın yayıncısı henüz resmi olarak açıklanmadı. Nice - Benfica maçının TRT1 kanalı üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor. Yayın bilgileri güncellendikçe kamuoyuyla paylaşılacak.

NICE - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu mücadelesi 6 Ağustos 2025 Salı günü oynanacak. Fransa’nın Nice kentinde oynanacak maç Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

NICE - BENFICA MAÇI HAKEMİ KİM, NEREDE OYNANACAK?

Nice- Benfica maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Mücadele Fransa Nice'teki Allianz Riviera Stadyumu’nda oynanacak.