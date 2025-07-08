Niyazi Nefi Kara kimdir, tutuklandı mı, suçu ne? Manavgat Belediye Başkanı rüşvet soruşturmasıyla gündemde

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında 7 Temmuz Pazartesi akşamı gözaltına alınmıştı. Manavgat Belediyesi'ne ilişkin yapılan soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. yazi Nefi Kara kimdir, tutuklandı mı, suçu ne? İşte tüm ayrıntılar...

Niyazi Nefi Kara ile ilgili yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Rüşvet görüntüleri ile dikkatleri üzerine çeken Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın akıbeti belli oldu.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında 7 Temmuz akşamı gözaltına alınarak Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Nefi Kara kimdir, tutuklandı mı, suçu ne? İşte tüm ayrıntılar...

NEFİ KARA TUTUKLANDI MI, SUÇU NE?

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturmanın detayında ise Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği iddia edildi.

Ayrıca Manavgat Belediyesi, iştirakleri ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketlerle sahte fatura düzenleyerek yaklaşık 800 milyon tutarında haksız kazanç sağladığı da ortaya atılan iddialar arasındadır.

NİYAZİ NEFİ KARA KİMDİR?

Niyazi Nefi Kara, 1969 yılında Manavgat’ın Hatıplar köyünde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 56 yaşında olan Kara tutuklanması üzerine kamuoyunun dikkatini çekmiştir.

Niyazi Nefi Kara, ilk ve orta eğitimini Manavgat’ta, lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Kara, 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Erzurum Şenkaya’da mecburi hizmeti yapmasının ardından, 1993 yılında Adana’da pratisyen hekim olarak göreve başladı.

2015 Genel Seçimlerinden önce Antalya’da düzenlenen ön seçimde Niyazi Nefi Kara, en yüksek oyu alarak Cumhuriyet Halk Partisi 1. sıra milletvekili adayı olmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 25. ve 26. Dönem Milletvekilliği görevi yapmıştır.

Niyazi Nefi Kara, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi tarafından 31 Mart 2024 Yerel Yönetim Seçimleri’nde Manavgat Belediye Başkanlığı’na aday olarak 2024 yerel seçiminde Manavgat Belediye Başkanı seçilmiştir.