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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın, rüşvet, irtikap ve zimmet suçları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, hakkında 'icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Temmuz 2025 tarih ve 2025/252 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından, İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti. Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürülmüş, ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edilmişti.

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın dün tutuklanmıştı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından 7 kişi daha gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Tüter'in, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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