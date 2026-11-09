Yılın 5'inci ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) sınavının tamamlanması ardından gözler sonuç sürecine çevrildi. 123. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi'ne katılım sağlayan adaylar, bu hafta içerisinde sonuçları online olarak görüntüleyebilecek.

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123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçlarının açıklanacağı haftaya girildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sınav tarihlerini yıllık takviminde duyurmuştu. Kurum, sonuçların açıklanacağı tarihi de her sınav için yayımladığı talimatta belirtiyor.

Peki, 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Adaylar puanlarını ne zaman, nereden ve nasıl öğrenebilir?

ÖGG sınav sonuç haftasına girildi! 123.Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı talimata göre, 123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü ilan edilecek.

Adaylar, sınav sonucuna dair bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama ekranına giriş yapan adaylar, T.C. kimlik numaralarını ve ekranda yer alan güvenlik kodunu ilgili alanlara yazarak sınavda aldıkları puanları öğrenebilecek.

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