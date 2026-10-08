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Okullar ne zaman kapanıyor, ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027'de başlıyor!

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Okullar ne zaman kapanıyor, ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027'de başlıyor!
Başlık ResmiOkullar ne zaman kapanıyor, ara tatil ne zaman başlayacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Öğrenciler ve veliler yeni dönemde okulların ne zaman kapanacağını, ilk ara tatilin hangi tarihlerde yapılacağını ve yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte 2026-2027 MEB takvimi...

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Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yeni eğitim döneminde okulların açılış ve kapanış tarihleri başta olmak üzere ara tatiller, yarıyıl tatili ve öğrencilerin uyum eğitimlerine ilişkin tarihler netleşti. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, ara tatil ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman kapanıyor, ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027de başlıyor!
Başlık ResmiOkullar ne zaman kapanıyor, ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027de başlıyor!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR, ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrencilerin 2026-2027 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatili kasım ayında yapılacak. Birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Okullar ne zaman kapanıyor, ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027de başlıyor!
Başlık ResmiOkullar ne zaman kapanıyor, ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027de başlıyor!

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler tatilin ardından 15 Mart'ta yeniden ders başı yapacak.

Okullar ne zaman kapanıyor, ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027de başlıyor!
Başlık ResmiOkullar ne zaman kapanıyor, ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027de başlıyor!

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönemin 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanmasının ardından yarıyıl tatili başlayacak. Öğrenciler 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında tatil yapacak ve ikinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak.

Okullar ne zaman kapanıyor, ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027de başlıyor!
Başlık ResmiOkullar ne zaman kapanıyor, ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027de başlıyor!

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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