İstanbul’da son iki günde eğitim kurumlarında yaşanan iki ayrı bıçaklı saldırı, öğrenciler ve veliler arasında endişeye neden oldu. Başakşehir’de bir ortaokulda meydana gelen saldırıda 8 öğrenci yaralanırken, tedavi gören öğrencilerden Eslem Sare Bulut hayatını kaybetti. Esenyurt’ta ise bir lisede çıkan bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı. Yaşanan gelişmelerin ardından “8 Ekim yarın okullar tatil mi, İstanbul’da eğitime ara verilecek mi?” sorusu gündeme geldi.

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6 Ekim Salı Başakşehir’de bir ortaokulda yaşanan saldırıda 8 öğrenci yaralanırken, tedavi gören Eslem Sare Bulut ne yazık ki hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen öğrenci gözaltına alınırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Esenyurt’ta ise 7 Ekim bugün Sezai Karakoç Anadolu Lisesi’nde öğrenciler arasında çıkan tartışmada bir öğrenci, iki arkadaşını bıçakla yaraladı. Yaralı iki öğrenci hastaneye kaldırılırken saldırgan da gözaltına alındı. Peki, 8 Ekim yarın okullar tatil mi, İstanbul’da eğitime ara verilecek mi?

8 Ekim yarın okullar tatil mi? İstanbul Başakşehir ve Esenyurt okul saldırısı ile gündeme geldi

8 EKİM YARIN OKULLAR TATİL Mİ, İSTANBUL’DA EĞİTİME ARA VERİLECEK Mİ?

İstanbul’da öğrencilerin ve velilerin gözü 8 Ekim Perşembe günü için yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Başakşehir’deki saldırının ardından olayın meydana geldiği okulda eğitim öğretime ara verilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başakşehir’deki okulda 6 ve 7 Ekim tarihlerinde eğitim faaliyetlerinin durdurulduğu bildirilmişti. 8 Ekim Perşembe günü için İstanbul genelindeki tüm okulları kapsayan bir tatil kararı açıklanmadı.

Yaşanan yeni gelişmeler nedeniyle öğrenciler ve veliler, İstanbul Valiliği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılabilecek yeni duyuruları takip ediyor.

8 Ekim yarın okullar tatil mi? İstanbul Başakşehir ve Esenyurt okul saldırısı ile gündeme geldi

ESENYURT KAYMAKAMI ÇOBANOĞLU AÇIKLADI

Olayın ardından Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesi’ne giden Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, okulda yaşanan olayla ilgili detayları açıkladı. Çobanoğlu, sınıf içerisinde bir öğrencinin iki arkadaşını bıçakla yaraladığını, yaralı öğrencilerin hastaneye kaldırıldığını ve tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Kaymakamlık tarafından olayla ilgili adli ve idari inceleme sürecinin yürütüldüğü belirtildi. Yaralı öğrencilerden birinin durumunun iyi olduğu, diğer öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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