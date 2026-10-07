Polonya'nın kuzeydoğusundaki Ostrołęka kentinde bir meslek lisesinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5'i öğrenci olmak üzere 8 kişi yaralandı, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerinden kaçan 19 yaşındaki öğrenci, polis ekiplerinin operasyonuyla şehir plajı yakınlarında yakalandı.

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Polonya'nın Ostrołęka kentinde öğle saatlerinde dehşet yaşandı. 19 yaşındaki bir öğrenci, eğitim gördüğü meslek lisesinde bıçakla çevresindekilere saldırdı.

Saldırıda 5'i öğrenci, 3'ü yetişkin toplam 8 kişi yaralandı.

Polonya'da okulda bıçaklı saldırı! 8 kişi yaralandı

OKULDAN KAÇTI, ŞEHİR PLAJI YAKININDA YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan 19 yaşındaki şüpheli için polis ekipleri kentte arama başlattı. Şüpheli, öğle saatlerinde Ostroleka'daki şehir plajı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Ostroleka itfaiye teşkilatından Adrian Stupski, yaralıların tamamının hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Beşi çocuk ve üçü yetişkin olmak üzere sekiz kişi yaralandı. Yaralı kişilerin hepsi hastaneye kaldırıldı. Bilinçleri yerindeydi" dedi.

OKUL KAPATILDI, DİĞER OKULLARDA ÖNLEM ALINDI

Saldırının ardından okul kapatılırken kentteki diğer okullarda da güvenlik önlemleri artırıldı.

Ostrołęka Belediye Başkanı Paweł Niewiadomski, "Durum kontrol altına alındı" açıklamasını yaptı.

Niewiadomski, öğrenci, veli ve okul personeline sakin kalmaları çağrısında bulunarak okul yönetimi ile acil durum ekiplerinin talimatlarına uyulmasını istedi.

POLİS SALDIRININ NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

Polonya polisi, saldırının nasıl gerçekleştiğini belirlemek için okulda inceleme başlattı. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Olay yerindeki memurlar olayların gelişim seyrini belirlemektedir" ifadelerine yer verildi.

Saldırının nedeni ve 19 yaşındaki şüphelinin öğrencileri neden hedef aldığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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