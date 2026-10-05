2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, okullarda uygulanacak tatil tarihlerini araştırmaya başladı. İlk dönemin sonlarına yaklaşırken “1 haftalık tatil ne zaman?” ve “İlk ara tatil ne zaman başlayacak?” soruları öğrencilerin gündeminde.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre öğrencilerin ilk dönem içerisinde bir haftalık ara tatil hakkı bulunuyor. İlk ara tatilin ardından yarıyıl tatili yapılacak, ikinci dönemde ise bir haftalık ara tatil daha uygulanacak. Peki, 1 haftalık tatil ne zaman, ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

1 haftalık tatil ne zaman, ilk ara tatil ne zaman başlayacak? MEB 2026-2027 tatil takvimi

1 HAFTALIK TATİL NE ZAMAN, İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek ara tatilin ardından yeniden ders başı yapacak. Öğrencilerin ilk dönem içindeki bir haftalık tatil dönemi kasım ayında gerçekleşecek.

1 haftalık tatil ne zaman, ilk ara tatil ne zaman başlayacak? MEB 2026-2027 tatil takvimi

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak. Bir haftalık tatil 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatilin ardından ikinci dönemde eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

1 haftalık tatil ne zaman, ilk ara tatil ne zaman başlayacak? MEB 2026-2027 tatil takvimi

YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrencilerin birinci dönemin ardından yapacağı yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak. Sömestr tatili 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler tatilin ardından ikinci döneme başlayacak.

1 haftalık tatil ne zaman, ilk ara tatil ne zaman başlayacak? MEB 2026-2027 tatil takvimi

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2027?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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