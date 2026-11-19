Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin maçı, EuroLeague'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalar arasında yer alıyor. Sarı lacivertli ekip, çift maç haftasının ikinci mücadelesinde İtalya temsilcisine konuk olacak. Basketbolseverler karşılaşmanın başlama saatini, canlı yayın kanalını ve şifresiz izleme seçeneklerini merak ediyor.

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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de LDLC ASVEL karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından Olimpia Milano deplasmanına çıkacak. Avrupa'daki galibiyet sayısını artırmak isteyen sarı lacivertliler, İtalyan rakibiyle bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki takımın ligdeki performansı, geçmiş maç sonuçları ve karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu.

OLİMPİA MİLANO-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun 13. hafta heyecanı devam ederken Fenerbahçe Tarfin, İtalya temsilcisi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin maçı, 19 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Mücadele, İtalya'nın Milano kenti yakınlarındaki Assago'da bulunan Unipol Forum'da oynanacak. Fenerbahçe, karşılaşma öncesinde EuroLeague'de çıktığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Ev sahibi Olimpia Milano ise aynı süreçte oynadığı 12 karşılaşmanın 2'sini kazanırken 10'unda sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin, İtalya deplasmanı öncesindeki son EuroLeague maçında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 115-81 mağlup etti. Sarı lacivertliler, 34 sayı farkla kazandığı karşılaşmanın ardından çift maç haftasını kayıpsız tamamlamak için parkeye çıkacak.

Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

OLİMPİA MİLANO-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında oynanacak Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin karşılaşmasının yayın programı belli oldu. Fenerbahçe'nin İtalya deplasmanındaki mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler, televizyon ve dijital platform seçeneklerini araştırıyor. Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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