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Önce hangi oylar sayılacak? Oylar saat kaçta sayılmaya başlayacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Önce hangi oylar sayılacak? Oylar saat kaçta sayılmaya başlayacak?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçim heyecanı tüm Türkiye'yi sardı. 31 Mart'ta sandık başına gidecek seçmen seçim gününe dair detayları merak ediyor. Oy verme saatleri ve oyların kaçta sayılmaya başlayacağı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, önce hangi oylar sayılacak? Oylar saat kaçta sayılmaya başlayacak? İşte detaylar...

2024 yerel seçimleri için oy kullanma saatleri ve oy sayım saatleri arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, oy sayımı başlama saati kaç? Oylar saat kaçta sayılacak?  Tüm merak edilenler haberimizde...

OYLAR NE ZAMAN SAYILACAK?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 31 Mart 2024’te yapılacak olan seçimlerde uygulanacak kuralları günler öncesinden paylaştı. Yerel Seçimler için oy sayım işleminin saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

Önce hangi oylar sayılacak? Oylar saat kaçta sayılmaya başlayacak? - 1. Resim

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Seçim güvenliğini ve adaletini sağlamak amacıyla, sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılmayacak.

YEREL SEÇİM OY PUSULASI DETAYLARI

Yerel seçimlerde seçmenler, tüm oy pusulalarını tek bir zarfa koyacak. Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz, il genel meclisi üyeliklerine turuncu, belediye başkanlığına mavi ve belediye meclisi üyeliğine sarı renkli olacak. 

ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayımı yapılacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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