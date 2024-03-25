Ankara'da alevlerin arasında can pazarı! 3 çocuktan biri hayatını kaybetti

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Mart 2024 16:40 - Güncelleme: 25 Mart 2024 16:44 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Ankara Beypazarı'nda müstakil evde çıkan yangından itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti. Diğer iki çocuğun ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.