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Ankara'da alevlerin arasında can pazarı! 3 çocuktan biri hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da alevlerin arasında can pazarı! 3 çocuktan biri hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara Beypazarı'nda müstakil evde çıkan yangından itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti. Diğer iki çocuğun ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde müstakil evde, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da evde bulunan 3, 6 ve 7 yaşında oldukları öğrenilen çocukları kurtarmaya çalıştı.

Pencereye dayanan merdivenden içeri giren itfaiyeci, içerideki dumandan etkilenen 3 çocuğu dışarı çıkarmayı başardı.

Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklardan 6 yaşındaki Muhammed'in kurtarılamadığı öğrenildi. Diğer iki çocuğun ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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