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Kahramanmaraş’ta 400 işçinin kaldığı konteynerde yangın

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kahramanmaraş’ta 400 işçinin kaldığı konteynerde yangın

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ta 400 işçinin kaldığı konteynerde yangın çıktı! Alev alev yanan 18 adet konteyner itfaiyenin çalışmalarıyla söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta 400 işçinin kaldığı bir şantiyede yangın çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen çıkan yangında 18 konteyner kullanılamaz hale geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yangında 18 yatakhane tipi konteyner zarar gördü. Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 33 arasöz ve 53 personel ile yangına müdahale edildi.

Kahramanmaraş’ta 400 işçinin kaldığı konteynerde yangın - 1. Resim

400 İŞÇİ KALIYOR

Bölgede toplam 100 konteyner bulunduğu ve 400 işçinin kaldığı öğrenildi.

İnşaat işçisi Nedim Günay, "İlk önce küçük bir alevdi, söndürmeye çalıştık ancak söndüremedik. Canımızı kurtardık, insanların elbiseleri ve konteynerde zarar oluştu" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise, yangının hemen ardından alanda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Ünlüer yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimize geçmiş olsun. TOKİ konutlarımızda çalışan işçilerimizin kaldığı konteynerlerde bu akşam üzeri bir yangın çıktı. Şu an itibarıyla yangın bölgesindeyiz, çok şükür yangında herhangi bir can kaybının olmadığını tespit ettik. Panik yapmaya gerek yok. Şu anda yangın söndürüldü ve kontrol altına alındı. İşçi arkadaşlarımızın kalacak yerlerini ayarlamak üzere arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdim. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığını arkadaşlarımız ifade ediyorlar ama bu daha detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra anlaşılacaktır. Tekrar ifade etmek istiyorum herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Çalışanlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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