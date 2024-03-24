İstanbul'da işçilerin kaldığı prefabrik evde yangın çıktı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Mart 2024 18:42 - Güncelleme: 24 Mart 2024 18:59 - Güncelleme:

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İstanbul'da bir inşaat alanında bulunan iki katlı prefabrik yapıda yangın çıktı. İşçilerin kaldığı yapıda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.