İstanbul'da işçilerin kaldığı prefabrik evde yangın çıktı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da bir inşaat alanında bulunan iki katlı prefabrik yapıda yangın çıktı. İşçilerin kaldığı yapıda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
İstanbul'da bir inşaat alanında işçilerin kullandığı iki katlı prefabrik evde yangın çıktı. Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İNŞAAT ŞANTİYESİNDE YANGIN
Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi'ndeki inşaat şantiyesine bulunan konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
KONTEYNERLERDE KİMSE VAR MI?
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yoğun dumana neden olurken, konteynerlerde kimsenin olmadığı öğrenildi.
İŞÇİLERE POLİS İZİN VERMEDİ
Söndürme çalışmaları sırasında konteynerlere girmek isteyen işçilere polis izin vermedi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı