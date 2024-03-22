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Haberler > Gündem > 3 katlı binada yangın! Küle dönen evden cansız bedeni çıkarıldı

3 katlı binada yangın! Küle dönen evden cansız bedeni çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Fatih’te 3 katlı bir binada yangın çıktı. Alevlerin tüm binayı sardığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, binada bir kişinin cesedi bulundu.

Bugün saat 11.00 sıralarında Fatih Molla Hüsrev Mahallesi Kalender Mektebi Sokak üzerinde, 3 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ekipler, inceleme yaptıkları esnada binada bir kişinin cesedi ile karşılaştı.

3 katlı binada yangın! Küle dönen evden cansız bedeni çıkarıldı - 1. Resim

YAŞLI ADAMIN CESEDİ BULUNDU

Yapılan incelemelerde cesedin 82 yaşındaki Abdullah Kahraman’a ait olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemelerin ardından Kahraman’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çetin Yeşilbaş, “Ben iş yerindeydim, bana da haber verdiler, yeni geldim. Bina bayağı yanıyordu, alevler çıkıyordu. Yangının ne sebepten çıktığını bilmiyorum. Gelinin dayısı vardı, o vefat etmiş” dedi. Yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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