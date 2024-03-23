‘Korku Evi’nde çıkan yangın gerçekten korkuttu

Sakarya'da bulunan bir ‘Korku Evi’nde yangın çıktı. Alevler eğlence amaçlı kullanılan mekanda panik ve korkuya neden oldu.

Sakarya'da eğlence amaçlı kullanılan bir 'Korku Evi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın dördüncü katında çıktı. Eğlence amaçlı kullanılan ve 'Korku Evi' olarak adlandırılan işletmede alevlerin yükselmesi paniğe yol açtı.

İşletmeden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, merdivenli araç ile yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Bu sırada caddeden geçen vatandaşlar ise meraklı gözlerle olayı izledi.

Yangın sonucunda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.