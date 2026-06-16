Bursa’da çocuklarının gözü önünde eşi tarafından öldürülen Müjde Güngör’ün ailesi, çocukları almak için mahkemeye başvurdu. Acılı ağabey Sabır Şahin “Onlar bir katil oluşturdular. Kardeşimin bana emaneti olan 3 çocuğun onlarda kalmasını istemiyorum. Dayıları olarak kız kardeşimin emanetlerinin velayetini almak istiyorum" dedi.

3 Haziran’da Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Zafer Güngör (34), tartıştığı eşi Müjde Güngör'ü (29) bıçaklayarak öldürmüştü. Müjde Güngör'ün ailesi, yeğenlerinin kardeşlerinin kendilerine emaneti olduğunu belirterek çocukların velayetini almak için mücadele başlattı.

Eşi bıçaklayarak öldürmüştü! Müjde Güngör’ün ailesi mahkemeye başvurdu: 3 çocuğun onlarda kalmasını istemiyorum

"5 YILDIR SÜREN BİR MESELE"

Müjde Güngör'ün ağabeyi Sabır Şahin, “Diyarbakır'da 3 gün boyunca birlikteydik. Onları gezdirirdim, sonra benim Eskişehir'de yaşayan iki tane kardeşim var, onların yanına geçtiler. Eskişehir'den Bursa'ya geçtiler. Bursa'da ertesi sabah bu olay yaşandı. Olay yeni yaşanan bir olay değil, yani evet o adam eline bıçak aldığında katil oldu, bu çocuğun katil olma süreci var. Bu olayın 4-5 yıldır süren bir meseleden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü daha önce defalarca aile büyükleri, karşı tarafa defalarca uyarıda bulundu” diye konuştu.

Eşi bıçaklayarak öldürmüştü! Müjde Güngör’ün ailesi mahkemeye başvurdu: 3 çocuğun onlarda kalmasını istemiyorum

“PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRÜYORDU”

Şahin şunları söyledi:

İlk evlendiklerinde kız kardeşimle katilin babası, annesi aynı evde yaşıyorlardı ve bu sürekli bir baskı oluşturuyordu. Psikolojik şiddet görüyordu. Birkaç sene önce kız kardeşim psikolojik travma geçirdi. Yani o kadar cahil bir aile ki cin çarptığını söylediler. Ben zorla da olsa ellerinden aldım doktora götürdüm, biz yaklaşık olarak bir 10-15 gün orada kaldık. O ailenin nasıl bir psikolojik şiddet uyguladığına gözlerimizle şahit olduk.

Eşi bıçaklayarak öldürmüştü! Müjde Güngör’ün ailesi mahkemeye başvurdu: 3 çocuğun onlarda kalmasını istemiyorum

"YÜZÜNE TÜKÜRÜYORMUŞ”

Köydeki insanların bize anlattığı şekilde, köye geldiğinde de aynı şekilde devam ediyormuş, kaynana geline toplum içerisine küfür ediyormuş, yüzüne tükürüyormuş. Kayınpeder telefonla arayıp küfür ediyormuş, hakaret ediyormuş. Bu tür olaylar defalarca yaşanmış ama hiçbir şekilde bunu emniyete bildirmemiş. Dediğim gibi müdahaleler yine devam edince bu sefer katil zanlısıyla aile arasında ipler tamamen koptu, bütün ilişkilerini kestiler bunlar başka bir eve geçtiler.

Eşi bıçaklayarak öldürmüştü! Müjde Güngör’ün ailesi mahkemeye başvurdu: 3 çocuğun onlarda kalmasını istemiyorum

Acılı ağabey “Davamızı başlattık vekaletimizi verdik. Yani dayısı olarak bu çocukların bakımına, yetiştirilmesine, iyi bir insan olmaları için elinden geleni yapacağım. Onlar benim kız kardeşimin bana olan emanetidir” dedi.

Eşi bıçaklayarak öldürmüştü! Müjde Güngör’ün ailesi mahkemeye başvurdu: 3 çocuğun onlarda kalmasını istemiyorum

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