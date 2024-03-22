Ankara'da mobilya atölyesi alev alev! Yangına müdahale sürüyor

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mart 2024 13:04 - Güncelleme: 22 Mart 2024 13:09 - Güncelleme:

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki katlı bir mobilya atölyesi alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.