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Haberler > Gündem > Ankara'da mobilya atölyesi alev alev! Yangına müdahale sürüyor

Ankara'da mobilya atölyesi alev alev! Yangına müdahale sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da mobilya atölyesi alev alev! Yangına müdahale sürüyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki katlı bir mobilya atölyesi alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesinde bulunan bir torna ve mobilya atölyesinde yangın çıktı. İki katlı atölyeden çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi Siteler İstasyonu itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, çevre istasyonlardan da bölgeye takviye tankerler geldi.

Ankara'da mobilya atölyesi alev alev! Yangına müdahale sürüyor - 1. Resim

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yoğun dumandan etkilenenlere ilk müdahale, olay yerine gelen ekipler tarafından ambulanslarda yapıldı. Öte yandan alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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