İstanbul'da 12 katlı iş merkezinde korkutan yangın: Hamsterını almadan çıkmadı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul Zeytinburnu'ndaki 12 katlı bir iş merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, binadakiler tahliye edildi. Çalışanlardan biri ise hamsterını almadan dışarı çıkmadı. Korkutan alevler kısa sürede söndürüldü.
Korkutan yangın İstanbul Zeytinburnu'ndaki Maltepe Mahallesinde bulunan bir iş merkezinde çıktı. Edinilen bilgiye göre 12 katlı iş merkezinin 5’inci katındaki ilaç imalatı yapan bir iş yerinde ufak çaplı bir patlama oldu.
Patlamanın ardından yangın çıktı. Çalışanlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
HAMSTERINI ALMADAN DIŞARI ÇIKMADI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken çalışanlar ise binayı boşaltmaya başladı.
İş merkezi çalışanlardan birisi ise evcil hayvanı Gine domuzu cinsi hamsterını alıp binadan çıktı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı