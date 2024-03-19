İstanbul'da 12 katlı iş merkezinde korkutan yangın: Hamsterını almadan çıkmadı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Mart 2024 12:05 - Güncelleme: 19 Mart 2024 13:23 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İstanbul Zeytinburnu'ndaki 12 katlı bir iş merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, binadakiler tahliye edildi. Çalışanlardan biri ise hamsterını almadan dışarı çıkmadı. Korkutan alevler kısa sürede söndürüldü.