31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. 2024 seçim heyecanı Türkiye'yi sararken özellikle Büyükşehir olmayan illerde seçmenlerin oy kullanımına dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Büyükşehir olmayan illerde neler için oy verilecek?

Türkiye, 2024 yılında 31 Mart günü sandık başına gidecek. Seçim öncesinde Büyükşehir olmayan illerde neler için oy verileceği arama motorlarında sorgulanıyor. Pazar günü gerçekleşecek mahalli idareler seçimlerinde seçmenler, yasada belirtilen istisnalar dışında, kayıtlı oldukları sandıkta oy kullanabilecekler. Peki, Büyükşehir olmayan illerde neler için oy kullanılacak? Tüm merak edilenler haberimizde...

BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE OY KULLANIMI

31 Mart yerel seçimleri 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe, 32 bin 105 mahalle ve 18 bin 306 köyde gerçekleşecek. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek. Böylece her bölgenin yerel dinamiklerine uygun temsilcilerin seçilmesine olanak tanınacak. Büyükşehir statüsüne sahip olmayan illerde vatandaşlar, "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için sandık başına gidecek.

BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLERDE OY KULLANIMI

Büyükşehirlerdeki seçmenler ise, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

31 MART'TA OY VERME SAATLERİ

YSK'nın kararıyla 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri belirlendi. 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak açıklandı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.